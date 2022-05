Les patrouilles aériennes à l'Est : quels avions ?

Cette dernière partie se voit concrètement par la présence de très nombreux avions ravitailleurs en vol sur la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. Ces appareils permettent de ravitailler les avions de reconnaissance et de guerre électronique, tous visibles sur les différents site affichant les avions en vol. Toutefois, les différentes patrouilles d'avions de combat ne sont pas affichées et laisse donc une très faible idée des appareils déployés.

Il est possible d'apercevoir que malgré le retour de l'escadre du Charles de Gaulle à Toulon, l'OTAN compte toujours trois groupes aéronavals sur son flanc Est grâce à un groupe aéronaval américain et deux groupes aéronavals italiens. Il faut aussi préciser que ce schéma ne représente que les patrouilles de combat "habituelles" et sous le commandement de l'OTAN :

Les évacuations de blessés ukrainiens depuis l'aéroport de Rzeszow en Pologne par un Airbus A310 allemand ne sont pas comptées.

A l'inverse, les Allemands utilisent des rotations d'A400M mais en soutien des opérations aériennes et donc, probablement en tant que ravitailleur.

Les différents types d'appareils ISR utilisés par l'Armée de l'Air et de l'Espace en mer Baltique ( article centré sur ce sujet ) ou le long de la frontière Ouest de l'Ukraine et de la Biélorussie ( plus d'informations ici ) ne sont pas représentés.

Ces nombreux mouvements aériens sont commandés par le Allied Air Command situé à Ramstein (Allemagne). La planifiction, le déploiement et le contrôle des avions de combats, ravitailleurs et avions de reconnaissance étant élevé, les équipes de ce centre de commandement ont été renforcée par des contingents des Centres d'Opérations Combinées d'Uedem (Allemagne), Torrejón (Espagne) et Poggio Renatico (Italie).