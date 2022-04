Les ailes françaises à l'Est : Rafale, Mirage et C-160G

Les ailes françaises durant cette crise

Patrouille d'avions de combat à l'Est

L'Armée de l'air et de l'Espace effectue plusieurs patrouilles de combat depuis la France. Les Rafale sont alors ravitaillés au-dessus de la Pologne afin d'effectuer des missions de police du ciel. Ces avions ne sont bien évidemment pas visible sur les différents sites de surveillance en sources ouvertes mais le balais incessant d'avions ravitailleurs et les quelques images fournies par l'AAE permettent de confirmer que de nombreux chasseurs patroui

Un Mirage 2000-D a d'ailleurs été projeté récemment vers la frontière Est de l'OTAN. Aucune information spécifique n'a été donnée sur cette mission mais il possible que cet avion effectuait un vol de reconnaissance via le pod ASTAC.

De plus, depuis le 1er avril, quatre Mirage 2000-5 ont remplacé les quatre F-16A Belges présents en Estonie dans le cadre de la Baltic Air Policing. D'ailleurs, les avions belges sont restés sur la base : normalement, après quelques mois, quatre avions d'une nation viennent relever quatre avions de combat d'une autre nation qui repartent alors dans leur pays. A la demande de l'OTAN, les quatre F-16 belges sont restés sur place mais ont simplement changé de mission en intégrant l'eVA de l'OTAN.

Des avions de guerre électronique

Le C-160 Transall est désormais à la retraite au sein de l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE). Toutefois, 2 C-160 Gabriel sont encore en activité. Il s'agit d'une version de guerre électronique du transporteur tactique, dénommée C-160G Gabriel capable de récolter du renseignement d'origine électromagnétique (ROEM) et d'origine image (ROIM). L'AAE déploie depuis la Roumanie au moins un C-160G car le 11 avril, il était possible de voir un de ces appareils en train de longer la frontière biélorusse.

L'AAE déploie aussi un avion léger de surveillance et de reconnaissance (ALSR) King Air 350. Il peut aussi collecter du ROEM et du ROIM. Sa petite taille n'équivaut en rien aux capacités du Transall mais la petite taille de l'ALSR joue aussi en sa faveur puisqu'il peut être déployé rapidement et sans un besoin logistique lourd en opérations extérieures.