Un Atlantique 2 en patrouille sur la mer Baltique

Projection vers la mer Baltique

Le Ministère des Armées a très récemment confirmé que le 16 mars dernier, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 avait effectué une patrouille au-dessus de la mer Baltique. Cette mission contribuait au renforcement des moyens de l'OTAN dans la zone mais aussi à récolter différentes informations sur cette mer hautement stratégique.

L'avion a d'abord décollé de la base aéronavale de Lann-Biouhé (Morbihan, France) pour se rendre sur la base aéronavale de Nordholz (Basse-Saxe, Allemagne). Sur cette base, l'appareil a pu effectuer une petite escale technique et les 14 membres d'équipages ont pu obtenir les dernières informations sur la zone à patrouiller. L'Atlantique 2 a ensuite décollé vers la zone de patrouille, tout en se coordonnant avec un P-3C Orion de la Marine allemande. Il a recueilli diverses informations sur le trafic naval et aéronaval de la zone et vers 18h52, l'Atlantique 2 se dirigeait vers sa base de Lann-Biouhé (photo ci-dessous).

Un appareil récemment rénové

Le 20 janvier 2022, l'Aéronautique navale a reçu son sixième Atlantique 2 rénovés au standard 6. Les améliorations sont centrées sur la modernisation des capteurs et des logiciels internes à l'appareil :

Logiciel opérationnel de traitement de l'information nouvelle génération (Loti-NG)

Nouvelle boule optronique Wescam MX-20

Sous-système de traitement acoustique numérique (STAN) qui permettra d'utiliser un spectre plus varié de bouées acoustiques existantes mais aussi futures

Radar Search Master

La structure globale de l'avion reste inchangée. L'avion garde aussi ses diverses capacités mutlirôles : SAR, PATMAR, soutien à la Force Océanique Stratégique ou à un groupe aéronaval, avion de reconnaissance et de guerre électronique ou encore bombardier grâce à l'emport d'une bombe GBU-12. Sa faible vitesse (350 nœuds) est comblée par son endurance d'environ 14 heures et ce, sans aucune possibilité de ravitailler en plein vol. L'Aéronautique navale possède environ 22 Atlantique 2 dont 18 devraient être modernisés.