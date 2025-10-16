Les KC-130J Super Hercules français pourront ravitailler les avions de combat de l'Armée de l'Air et de l'Espace

Essais de ravitaillement pour les KC-130J Le 9 octobre, la Direction Générale de l'Armement (DGA) publiait une vidéo (ci-dessous) sur différents réseaux sociaux. Alors que la musique d'entrée de Top Gun résonne, la vidéo montre un ravitailleur KC-130J Super Hercules français en train de ravitailler deux avions de combat Mirage 2000 de l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE). Cependant, le mot ravitailler n'est pas correct, les Super Hercules français ne sont pas certifiés pour ravitailler les Mirage... pour l'instant ! En effet, cette vidéo confirme que quatre vols d'essais ont été effectués afin de démontrer la faisabilité de la manœuvre en vol, avec uniquement des contacts dans les paniers de ravitaillement (très certainement, sans aucun transfert de carburant). Différentes configurations de vol ont été testées, avec des vols de jour mais aussi de nuit, avec jumelles de vision nocturne et des Mirage 2000 équipés en différentes configurations. La prochaine étape est connue : en 2026, un KC-130J Super Hercules allemand ravitaillera en vol un avion de transport tactique A400M Atlas français.

[#Essai 📋] Interopérabilité du ravitaillement en vol



Le centre d’expertise et d’essais DGA Essais en vol #DGAEV a mené avec succès une campagne de ravitaillement en vol entre un Mirage 2000 et un KC-130J d'un escadron 🇫🇷 ‑ 🇩🇪 ⤵️@Armees_Gouv @Armee_de_lair @FranceOTAN @NATO pic.twitter.com/UwoL2nl0sP — Direction générale de l'armement 🇫🇷 (@DGA) October 9, 2025

Unité binationale de Super Hercules Ce prochain test avec un KC-130J allemand n'est pas un hasard : actuellement, 4 Super Hercules volent avec la cocarde française et pourtant, 10 sont actuellement basés en France. Depuis le 9 mars 2022, la base aérienne 105 d’Évreux-Fauville (Eure, France) accueille l'Escadron Franco-Allemand de Transport Tactique (EFATT). Ce dernier est aussi dénommé Escadron binational de transport aérien Rhin (BATS). Ainsi, cette unité dispose d'un nombre équivalent de Super Hercules, sous deux variantes : 5 avions de transport tactique C-130J-30 Super Hercules (2 français, 3 allemands)

5 ravitailleurs KC-130J Super Hercules (2 français, 3 allemands). La particularité de l'unité est la mise en commun de tous les moyens, que ce soit pour les personnels de l'Armée de l'Air et de l'Espace ou de la Luftwaffe. Ainsi, un Super Hercules de l'AAE ou de la Luftwaffe peut-être piloté par un équipage mixte, chargé par des équipes mixtes ou encore entretenu au sol par une équipe mixte de mécaniciens. Vols, entrainements, formations, préparation des missions,... la totalité de la vie de l'escadron est pensée pour être commune aux personnels des deux forces aériennes. Cette mise en commun d'avions et aviateurs de deux nations européennes est aussi utilisée par les militaires belges et luxembourgeois. En effet, la 20ème Escadrille regroupe sur la base aérienne de Melsbroek (Bruxelles, Belgique) 7 avions de transport tactique A400M Atlas belges et 1 A400M Luxembourgeois. Et comme pour l'EFATT, la vie au sein de cette unité belgo-luxembourgeoise est commune pour les personnels belges et luxembourgeois : entrainement dans le même simulateur, formations, vols en équipages mixtes,...

Parking de la base aérienne 105 d'Évreux-Fauville avec 4 KC-130J (3 au premier-plan, 1 en dernière position) allemands et d'autres Super Hercules français ou allemands (12 septembre 2024). © Bundeswehr Fermer

Les Super Hercules après les Atlas Petit à petit, l'Armée de l'Air et de l'Espace qualifie les avions de transport capables de ravitailler des appareils. C'est ainsi qu'au début de cette année, les Atlas français sont montés en puissance au niveau du ravitaillement : première prise d'alerte dans le cadre de la PPS-A et la certification pour le ravitaillement des Caracal des Forces spéciales . Ainsi, après les Phénix et Atlas, il était presque certain que les avions de combat français allaient aussi pouvoir être ravitaillés par les Super Hercules. L'avantage est évident : en plus de détenir des ravitailleurs stratégiques, grâce aux A330MRTT, l'AAE peut aussi s'appuyer sur une flotte de ravitailleurs tactique d'A400M et demain, de KC-130J, tous deux capables de ravitailler des hélicoptères des Forces spéciales ainsi que des avions de combat. Enfin, cette interopérabilité n'est pas uniquement orientée dans une optique française ou franco-allemande. La vidéo de la DGA montre effectivement des Mirage 2000D avec un KC-130J français mais le compte Linkedin ( DGA ) de la DGA précise que "cette campagne a permis de vérifier la compatibilité des systèmes de carburant entre des aéronefs de pays amis au sein de l'OTAN". Cette interopérabilité est extrêmement importante car elle permet à des avions de combat d'un pays de l'OTAN de pouvoir opérer en opérations de combat au maximum de leurs capacités grâce à un ravitaillement d'un appareil d'une autre force aérienne d'un pays de l'OTAN. Ainsi, il faut voir si d'autres appareils OTAN pourront également être qualifiés par les KC-130J de l'EFATT : F-35B/C Lightning II, E-2C Hawkeye, E-2D Advanced Hawkeye, CV/MV/CMV-22B Osprey,... Cette interopérabilité OTAN avait d'ailleurs déjà été testée l'an dernier par les A400M allemands. Ceux-ci avaient pu ravitailler en vol des Osprey, Super Hornet et Harrier II américains .