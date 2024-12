Les États-Unis autorisent une vente de matériels pour F-16 à l'Ukraine et la Belgique est directement concernée

Liste Le 10 décembre, la Defense Cooperation Agency (DSCA) avait annoncé dans un communiqué que le Département d’État américain (équivalent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France ou du SPF Affaires étrangères en Belgique) autorisait une potentielle vente de matériels militaires à l'Ukraine. L'Ukraine pourra ainsi acquérir : le Joint Mission Planning System (JMPS),

des AN/PYQ-10 Simple Key Loader (SKL),

programme d'amélioration des composants du moteur (CIP),

pièces de rechange et de réparation, consommables et accessoires,

modifications mineures et soutien à la maintenance,

soutien à la réparation et au retour,

programme de système d'arme (avec équipement),

programmes informatiques classifiés et non classifiés,

publications et documentations classifiées et non classifiées,

entrainement de personnels et livraison d'équipements d'entrainement,

études et enquêtes,

services d’ingénierie, de soutien logistique et technique du gouvernement américain et d'entreprises autorisées ( contractor ),

), autres éléments de soutien logistique et de programmation,

soutien à la livraison. Le communiqué de la DSCA précise que le montant estimé de cette vente potentielle est de 266,4 millions de dollars (soit 254,08 millions d'euros).

(De g. à dr.) Missile air-air AIM-120B AMRAAM, missile air-air AIM-9L/M, pylône ECIPS+ et enfin, réservoir externe sous l'aile gauche (tribord) d'un F-16AM ukrainien (4 août 2024). © @ZelenskyyUa Fermer

En Belgique ? Comme d'habitude, le communiqué de la DSCA précise les entreprises potentiellement concernées si des services ou productions de systèmes sont requis. Dans ce cas-ci, deux contractants américains sont concernés, à savoir le site de Lockheed Martin Aeronautics à Forth Worth (Texas, États-Unis) et de Pratt et Whitney d'East Hartford (Connecticut, États-Unis). Le premier concerne bien évidemment la cellule des avions de combat F-16AM Fighting Falcon et le second, la motorisation de ces mêmes appareils. Cependant, la liste des contractants ne commence pas par ces deux industriels américains mais bel et bien par une entreprise belge, à savoir le site de "Sabena" à Charleroi. Pour rappel, Sabena Engineering est une filiale du groupe Orizio et est spécialisée dans l'entretien et la maintenance d'avions civils et militaires à travers le monde. Le site de Gosselies, une des communes de la ville de Charleroi (province du Hainaut, Belgique), est d'ailleurs spécialisé dans la maintenance et l'entretien d'avions de combat F-16 Fighting Falcon. Concrètement, Sabena Engineering peut aider l'Ukraine, au niveau des Fighting Falcon, sur deux points : l'entretien : le site de Gosselies fait partie des rares sites en dehors des États-Unis à pouvoir effectuer une maintenance "dépôt" des F-16. C'est ainsi que des F-16 de plusieurs forces aériennes, y compris de l'US Air Force (déployés en Europe), se rendent pendant quelques temps à Gosselies pour un entretien complet. De fait, les quatre pays livrant des F-16AM à l'Ukraine, à savoir la Belgique, le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas, peuvent d'abord envoyer des appareils nécessitant une remise à niveau avant de les transférer auprès de la Force aérienne ukrainienne.

la formation : point bien souvent oublié, livrer un avion de combat et des munitions est une chose, mais il faut pouvoir entretenir l'appareil en question. Or, les mécaniciens de la Force aérienne ukrainienne ont été formés sur des appareils d'origine soviétique, bien loin des standards OTAN. La longue expertise des personnels de Sabena Engineering peut donc permettre une formation de ces mécaniciens. Mais le sujet est extrêmement sensible en Belgique. Les Forces armées belges avaient déjà confirmé à quelques occasions que des pilotes ukrainiens étaient formés, de même que des mécaniciens, mais sans jamais citer ou encore moins préciser le rôle des industriels belges. Un très rare indice était parvenu de Stéphane Burton, CEO du groupe Orizio (dont fait partie Sabena Engineering). Ce dernier avait été interviewé en avril 2024 par l'agence de presse Belga (interview reprise par Sud Info ) au sujet des F-16 : "Nous avons ralenti certains programmes pour dégager du personnel à la formation. La particularité de celle-ci est qu'elle doit être rapide, les techniciens ukrainiens travaillent donc plus que dans les modules habituels."

F-16 en Ukraine Depuis le 4 août 2024, la Force aérienne ukrainienne dispose d'avions de combat F-16AM Fighting Falcon. Les premières images de ces appareils en Ukraine avaient permis de confirmer que les avions étaient équipés de missiles air-air courte portée Sidewinder, longue portée AMRAAM et emportaient également des pylônes offrant une protection supplémentaire. D'ailleurs, la protection des Fighting Falcon ukrainiens avait aussi été améliorée grâce à l'US Air Force au niveau des menaces électromagnétiques. Le nombre exact d'appareils en service en Ukraine est inconnu (officiellement). Ce chiffre est actuellement estimé à une grosse dizaine d'avions. À noter qu'un appareil a été détruit mais les circonstances restent assez floues : erreur de pilotage ? Tir ami ? Problème mécanique interne ? Cependant, les autorités militaires ukrainiennes ont infirmé toute cause d'origine russe. D'ailleurs, les Forces armées ukrainiennes ont préparé l'arrivée de ces appareils en cherchant à détruire les avions de guet aérien avancé et de commandement A-50 Mainstay et les systèmes antiaériens longue portée S-400 (SA-21 Growler). Comme l'explique la publication sur X des services de renseignements britanniques , ces deux systèmes doivent permettre aux Forces armées russes de pouvoir détecter à longue portée les F-16 ukrainiens pour ensuite, toujours à longue distance, tenter de les détruire en vol. La destruction des Mainstay et des systèmes antiaériens russes longue portée (S-300 et S-400) a donc pris une plus grande importance au sein des état-majors ukrainiens. C'est ainsi qu'un Mainstay a été abattu le 14 janvier 2024 par un système antiaérien Patriot PAC-2 ukrainien et qu'un second a été détruit le 23 février 2024 par un système non confirmé (thèse du S-200 avancée mais non confirmée). Et au sol, les destructions confirmées en sources ouvertes (OSINT) confirment une augmentation des pertes de S-300 et S-400 . À titre de comparaison, l'année 2023 (année de la contre-offensive échouée) avait comptabilisé la destruction de 13 lanceurs antiaériens longue portée alors que les sept premiers mois de l'année 2024 (aucune offensive ukrainienne majeure) avaient déjà comptabilisé 12 de ces systèmes détruits. Et encore, ces attaques ciblées continuent : le 9 décembre dernier, les services de renseignement britanniques ont confirmé une nouvelle attaque réussie sur une batterie S-400 russe (publication ci-dessous).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 December 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/zlsmy25T9O#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VaabVdyc9N — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 9, 2024