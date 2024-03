Le XB-1 de Boom Supersonic vole pour la première fois

Le premier vol du XB-1

C'est le 22 mars que Boom Supersonic a annoncé le vol réussi de son démonstrateur technologique XB-1 au Mojave Air & Space Port à Mojave, en Californie. Discrètement et selon les procédures habituelles, l'appareil est resté train sorti pendant tout son vol. Le XB-1 préfigure ce que sera l'Overture, l'avion de transport supersonique de Boom. Le XB-1 mesure 18,6 m de long et 6,3 m d'envergure. Il est propulsé par trois moteurs GE J85-15 d'une poussée maximale combinée de 54,7 kN.

Au-dessus du Mojave Air & Space Port à Mojave, en Californie

"Aujourd'hui, le XB-1 a pris son envol dans l'espace aérien sacré où le Bell X-1 a franchi le mur du son pour la première fois en 1947", a déclaré Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic. "J'attendais ce vol avec impatience depuis que j'ai fondé Boom en 2014, et il marque l'étape la plus importante à ce jour sur notre chemin pour offrir des voyages supersoniques aux passagers du monde entier."

Un peu plus de 2 000 m à 440 km/h

Piloté par le pilote d'essai en chef Bill "Doc" Shoemaker, le XB-1 a atteint tous ses objectifs, notamment une altitude de 7 120 pieds (2 136 m) et une vitesse de 238 nœuds (440,7 km/h). Pendant que le XB-1 était en vol, l'équipe a procédé à une première évaluation des qualités de pilotage de l'avion, en évaluant la stabilité de l'avion à l'atterrissage (à un angle d'attaque élevé). Le XB-1 était accompagné d'un T-38 piloté par Tristan "Geppetto" Brandenburg qui a surveillé le XB-1 dans les airs. Ce dernier a observé le comportement de l'avion d'essai et de vérifier des éléments tels que l'altitude, la vitesse et la navigabilité pendant le vol.