Le XB-1 de Boom Supersonic aux essais au sol

Essais au sol

Au début de l'année, le démonstrateur technologique de Boom Supersonic, le XB-1 a été transféré du hangar de la société à Centennial (Colorado) au Mojave Air & Space Port à Mojave (Californie) afin de poursuivre les préparatifs de vol. Depuis son arrivée, l'avion a subi de nombreux essais au sol, dont des essais de roulage au cours de l'avant-dernière semaine du mois d'août. "Les récents progrès réalisés en vue du premier vol du XB-1 reflètent les efforts collectifs de l'équipe pour construire et faire voler en toute sécurité le premier avion supersonique développé de manière indépendante", a déclaré Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic.

La FAA accorde un certificat de navigabilité expérimentale

Outre les essais en cours, le XB-1 a récemment reçu un certificat de navigabilité expérimentale de la part de la Federal Aviation Administration (FAA), à la suite d'une inspection détaillée de l'appareil. Boom a également obtenu des lettres d'autorisation permettant au pilote d'essai en chef Bill "Doc" Shoemaker et au pilote d'essai Tristan "Gepetto" Brandenburg de piloter le XB-1. Les essais en vol se dérouleront ainsi au-dessus du désert de Mojave. L'avionneur ne précise toutefois pas combien de vols devrait effectuer le XB-1 ni quelle sera l'étendue du programme d'essais en vol dans la durée. Aucune date de premier vol n'a été avancée.

XB-1 et T-38 dans le ciel de Mojave

Pour se préparer au vol, les pilotes d'essai de Boom ont passé des centaines d'heures dans le simulateur pour l'évaluation de l'appareil, le développement des opérations, la formation et l'évaluation des facteurs humains. Les pilotes d'essai maintiennent également leur compétence en vol sur un avion d'entraînement T-38, le même avion qui sera utilisé comme avion de poursuite pour tous les essais en vol du XB-1. Pour accroître encore la sécurité, les pilotes d'essai utiliseront le T-38 pour s'entraîner au vol en formation. L'avion est doté d'un fuselage en carbone composite et en titane. Avec son aile en delta modifié, l'appareil est propulsé par trois moteurs General Electric J85 qui équipent le XB-1 produisent une poussée maximale combinée de 12 300 lbf. L'appareil va permettre d'accumuler données et expérience nécessaires à la poursuite du développement et de la construction de l'avion de transport supersonique commercial Overture, qui volera à Mach 1,7. Pour ce dernier, la question de la motorisation n'a pas encore été résolue : si les études se poursuivent actuellement, pour le moment aucun turboréacteur n'a été testé au banc sol.