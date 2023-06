Salon du Bourget 2023 : Boom Supersonic passe à la vitesse supérieure

Cette 54e édition du salon international de l'air et de l'espace aura vu Boom Supersonic faire une série d'annonces d'ampleur, après une introduction réalisée par Phil Condit, ancien pdg de Boeing qui démarra sa carrière sur le SST et qui est aujourd'hui conseiller auprès de Boom. Blake Scholl, pdg de Boom, prit ensuite la parole pour annoncer trois fournisseurs de premier rang rejoignant la liste déjà existante. Deux entreprises espagnoles, Aernnova et Aciturri, seront respectivement chargées de la production de la voilure et de l'empennage, lequel comporte un stabilisateur horizontal différencié qui permet un meilleur contrôle à des vitesses subsoniques, notamment au décollage et à l'atterrissage.

Leonardo devient responsable de l'ingénierie fuselage

Leonardo apportera son soutien à Boom en tant que principal responsable de l'ingénierie pour les principaux composants structurels du fuselage. Leonardo a également été choisi comme partenaire pour la conception et la construction de deux sections majeures du fuselage de l'Overture, y compris le caisson de voilure. La conception exclusive du fuselage profilé d'Overture présente un diamètre plus important vers l'avant de l'avion et un diamètre plus petit vers l'arrière. Boom a appliqué cette technique de conception pour minimiser la traînée de la vague et maximiser l'efficacité du carburant à des vitesses supersoniques.

Poursuite du développement du turboréacteur Symphony

Boom et son partenaire FTT pour la conception du moteur continuent de franchir des étapes clés dans la conception et le développement de Symphony. Tout d'abord, Boom a partagé l'architecture du moteur et d'autres spécifications clés pour Symphony. Reflétant ces progrès, Boom a dévoilé sa maquette imprimée en 3D à l'échelle ⅓ pour le Symphony au Salon du Bourget. Le moteur sur mesure est optimisé pour un vol supersonique durable et est conçu pour offrir 25 % de temps en plus sur l'aile et fournir 10 % d'économies sur les coûts d'exploitation aux clients des compagnies aériennes. Boom a également annoncé un partenariat élargi avec FTT pour assembler les unités de production initiales pour les essais au sol, les essais en vol et la certification. Boom s'appuiera sur l'expérience considérable de FTT en matière de moteurs supersoniques pour assurer une continuité sans faille lors du passage de Symphony de la conception à la production. Boom a choisi Jupiter, en Floride, comme base pour la production initiale.

Le XB-1 aux essais

Blake Scholl a également annoncé le commencement de la campagne d'essais en vol du démonstrateur technologique XB-1 "vers la fin de cette année", l'appareil ayant été préalablement transféré dans le désert de Mojave (Californie). Le XB-1 dispose d'une cellule en carbone composite et titane. Mesurant 18,6 m de long, il sera propulsé par trois turboréacteurs General Electric J85.