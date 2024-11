Le VX4 de Vertical Aerospace va passe à la phase 2 des essais en vol pilotés

Un décollage et atterrissage verticaux réalisés "en liberté"

Vertical Aerospace a vu son dernier prototype VX4 réussir pour la première fois un décollage et un atterrissage verticaux pilotés et sans retenue au sol, alors que débute la phase 2 de son programme d'essais en vol. Le prototype VX4, alimenté par des batteries fournissant jusqu'à 1,4 MW de puissance maximale, a "dépassé les attentes en termes de performances de vol stationnaire, de contrôle et de stabilité", commente son développeur.

Essais de portance

Les essais vont maintenant porter sur des manœuvres réalisées à faible vitesse utilisant la portance générée par les hélices au centre d'essais en vol de l'aéroport de Cotswolds, au Royaume-Uni. Les vols seront destinés à évaluer la stabilité de l'avion, l'efficacité de la batterie, les caractéristiques de contrôle, l'aérodynamique, les charges structurelles et dynamiques et les performances à différentes vitesses. "[Ces essais] permettront d'approfondir l'évaluation du comportement du VX4 dans des conditions de vol réelles. Ce qui constituera une expansion de l'enveloppe de vol du VX4 au-delà des conditions initiales de vol stationnaire captif de la phase 1. Le prototype continuera à fonctionner dans des conditions plus exigeantes, en veillant à ce qu'il réponde aux normes de sécurité et de réglementation les plus strictes", ajoite le développeur.

Phase 2

La deuxième des quatre phases d'essais fait suite à l'extension de l'autorisation de vol délivrée par l'autorité de l'aviation civile britannique (CAA). Pour obtenir cette extension, Vertical a soumis une documentation complète vérifiant la sécurité du prototype VX4 dans les conditions de la phase 2. Cette documentation comprend les validations des systèmes et des structures, les résultats de la phase 1, les protocoles d'essais en vol, les spécifications techniques et les procédures opérationnelles détaillées.

Décollage et atterrissage conventionnels

La phase 3 quand à elle sera basée autour des essais en vol "sous voilure" ainsi qu'ils sont qualifiés par le développeur. Cette prochaine étape comprendra le décollage, le vol et l'atterrissage pilotés comme un avion conventionnel en utilisant la portance générée par les ailes. L'objectif principal de cette phase est d'étendre l'enveloppe de transition de la manière la plus sûre possible - en réduisant la vitesse à partir d'une haute altitude plutôt qu'en augmentant la vitesse à partir d'une basse altitude, ce qui est beaucoup plus sûr.

Phase 4, vers la transition en vol

La phase 4 consistera à réaliser la transition d'un mode de vol à un autre. Vertical développe actuellement un prototype grandeur nature identique qui accélérera le programme d'essais en vol et la capacité de démonstration du VX4. Une fois assemblé, l'entreprise utilisera les enseignements tirés des essais en vol des deux prototypes pour la conception et le développement du modèle VX4 certifié.

Une certification de type qui recule...

Mais ce calendrier plutôt optimiste ou considéré comme tel -à défaut de dates- risque de se voir retouché dans le temps. Initialement, la certification était censé intervenir en 2025. Mais en mai 2023, Vertical a repoussé la date de certification de type à fin 2026. Ce qui n'était pas exceptionnel, si l'on considère le flou régnant alors en termes de réglementation ou plutôt de manque de cette dernière, avec une valse d'hésitations sur plusieurs plans. Mais depuis, le développeur a de nouveau retouché son calendrier en passant cette fois-ci de 2026 à 2028 la date prévue pour l'obtention de la certification de type de son aéronef. C'est le 12 novembre que le constructeur a annoncé ce changement, alors qu'elle dévoilait aux investisseurs et aux analystes financiers sa nouvelle stratégie « Flightpath 2030 ».

... Pas seulement pour Vertical Aerospace

Vertical Aerospace n'est pas le seul développeur confronté à une situation que l'on pourrait qualifier d'"évoluante". En Europe, Lilium se débat pour poursuivre le développement de son aéronef au travers d'une situation économique et financière encore instable. Mais de l'autre côté de l'océan Atlantique, deux autres protagonistes ont revu en douceur ou plutôt en toute discrétion leurs projections. Joby et Archer, pour ne pas les nommer, ont ainsi suggéré ou émis l'hypothèse de repousser l'obtention du certificat de type de leurs aéronefs respectifs au second semestre 2025... Après avoir annoncé 2024. Il faut toutefois préciser qu'entretemps, la FAA a créé une nouvelle catégorie d'aéronefs -ce qui n'était pas intervenu depuis la création, fin 1940, de celle des hélicoptères- et que les exigences sont en cours d'analyse par les développeurs nord-américains.