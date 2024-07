Vertical Aerospace dévoile son nouveau prototype du VX4

Nouveau prototype du VX4

Ainsi qu'il l'avait promis à l'occasion du salon de Farnborough, et même un peu avant ce dernier, Vertical Aerospace a dévoilé aujourd'hui son prototype grandeur nature VX4 de nouvelle génération, le seul aéronef à décollage et d'atterrissage électrique (ADAVe) conçu, construit et assemblé pour le moment au Royaume-Uni. Ce VX4 de nouvelle génération est plus puissant que le prototype grandeur nature précédent, « avec une augmentation de 20 % du rapport puissance/poids », précise Vertical Aerospace, ce qui permet à l'aéronef d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 150 mph (soit 241,3 km/h)- plus exactement la vitesse de croisière prévue pour l'appareil destiné à la certification. Quid des démonstrations ? Le salon -qui n'est pas encore ouvert puisque qu'il débute le lundi 22 juillet 2024- permettra peut-être d'en avoir quelques unes.

Nouvelles hélices

L'aéronef a été conçu et construit avec des partenaires mondiaux de l'aérospatiale, dont GKN Aerospace, Honeywell, Hanwha, Molicel, Leonardo et Syensqo. Le constructeur précise que son aéronef est équipé des hélices de nouvelle génération de Vertical. Le constructeur insiste sur ce détail, puisque la perte d'un prototype était notamment due à la défaillance d'un rotor, accident intervenu sur l'aéroport de Costwold, l'aéronef étant heureusement piloté à distance. Le système de batterie et de groupe motopropulseur, développé au Vertical Energy Centre, dispose d’un temps de charge rapide et de multiples sources d'énergie de secours. « Les batteries du VX4 sont conçues pour répondre aux exigences de performance, de sécurité, d'exploitation et de commercialisation de l'ADAVe et c'est la première fois que ses propres batteries sont utilisées sur un prototype grandeur nature. L'électronique, le logiciel et la conception de la batterie ont tous été développés en interne et le nouvel avion comprend de nouvelles unités de propulsion électronique plus puissantes », précise Vertical Aerospace.

En attente d'une autorisation de vol de la CAA

Vertical travaille désormais en étroite collaboration avec l'autorité britannique de l'aviation civile (CAA), qui évalue le prototype VX4, son ingénierie, sa conception, les données d'essai et l'appareil avant de délivrer une autorisation de vol. Vertical entamera ensuite un solide programme d'essais en vol au centre d'essais en vol de Vertical, avec pour objectif de parvenir à un vol piloté. Vertical développe actuellement un prototype grandeur nature identique qui accélérera le programme d'essais en vol et la capacité de démonstration du VX4. La société tirera les enseignements des essais en vol des deux prototypes pour concevoir et développer l'appareil certifié.