Vertical Aerospace assemble son second prototype VX4

Vertical Aerospace prévoit d'achever l'assemblage final du deuxième prototype VX4 dans les semaines à venir. Le programme d'essais en vol est en bonne voie, avant les démonstrations publiques qui sont prévues à Farnborough et Heathrow. Le dernier prototype du VX4 comprend plus de 60 % de composants provenant de partenaires technologiques, ainsi que des hélices de deuxième génération et des batteries exclusives de Vertical Aerospace.