Le prototype VX4 de Vertical termine la phase 1 de ses essais

Le VX4 conclue la phase 1 de son programme d'essais

Vertical Aerospace a franchi une nouvelle étape importante. Le prototype VX4 de la société a achevé la première phase de son programme d'essais en vol piloté, au centre d'essais en vol de Vertical. Au cours de la phase 1, le prototype VX4 a ainsi effectué de multiples vols captifs et autres parcours au sol, au cours de 20 essais pilotés, réalisant ainsi un total de 70 points d'essai individuels.

Simulation d'une défaillance d'une unité propulsive

Ces essais ont permis de simuler divers aspects du vol et des situations opérationnelles nécessaires pour valider la sécurité du prototype dans des scénarios de vol réels, y compris en dehors des conditions d'exploitation prévues. En testant intentionnellement la capacité de l'aéronef à gérer les défaillances, Vertical déclare avoir démontré la sécurité sous-jacente de sa conception. L'un des essais les plus importants réalisés avec succès a consisté à simuler la défaillance d'une unité de propulsion électrique (EPU) - essais inopérants - en vol captif piloté, afin de s'assurer que l'aéronef réagit correctement et continue à être sûr dans les conditions de vol.

35 000 paramètres de vol

Ces essais ont permis aux ingénieurs de Vertical de recueillir et de mesurer 35 000 paramètres de vol et de système et de vérifier que tous les systèmes fonctionnent correctement et en toute sécurité dans différentes conditions, avant d'étendre l'enveloppe des essais de vol au vol piloté sans que le prototype ne soit captif. Parallèlement aux essais de la phase 1, les ingénieurs de Vertical ont également réalisé des essais de roulage à basse et haute vitesse plus avancés, y compris des défaillances délibérées de l'EPU à des vitesses de roulage élevées afin de confirmer la contrôlabilité et la sécurité de l'appareil.

Vers la phase 2 avec poussée pilotée

Ces essais ont permis de vérifier les caractéristiques de la tenue au sol dans l'ensemble de l'enveloppe de roulage, ainsi que les caractéristiques aérodynamiques en cas d'augmentation de la vitesse, dans un environnement d'essai au sol sûr. Vertical continue de travailler en étroite collaboration avec l'autorité de l'aviation civile britannique (CAA) sur l'extension de son autorisation de vol, tout en préparant la phase 2 des essais, au cours de laquelle le prototype VX4 sera soumis à des essais en vol avec poussée pilotée. Vertical développe actuellement un prototype grandeur nature identique qui accélérera le programme d'essais en vol et la capacité de démonstration du VX4. La société utilisera les enseignements tirés des essais en vol des deux prototypes pour la conception et le développement du modèle VX4 certifié.