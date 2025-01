Le turbomoteur T901 de GE Aerospace motorise le Black Hawk pour la première fois lors d'essais au sol réussis

Le T901 aux essais au sol

GE Aerospace a annoncé le 29 janvier 2025 la réussite des premiers essais au sol du moteur T901 sur un hélicoptère Black Hawk de l'US Army dans les installations de Sikorsky à West Palm Beach. Cette étape marque un progrès significatif dans les essais du programme de turbomoteurs améliorés sur l'hélicoptère Black Hawk. Les essais au sol ont permis de valider les performances initiales de tous les systèmes critiques, notamment les systèmes de carburant, électriques, hydrauliques, de moteur et de commandes de vol, ainsi que les flux dans le compartiment moteur. En outre, les essais ont permis d'acquérir des données à partir de l'instrumentation complète de l'avion et du moteur qui sera utilisée tout au long du programme d'essais en vol.

50 % de puissance supplémentaires

Les essais en usine se poursuivent parallèlement à cet effort d'intégration. Les données recueillies au cours de ces essais continuent de valider le fait que le moteur T901 est sur la bonne voie pour répondre aux exigences de l'US Army en matière de performances. Le moteur T901 s'appuie sur l'héritage de GE Aerospace avec le moteur T700, qui a accumulé plus de 100 millions d'heures de vol au cours des quatre dernières décennies. Développé en réponse à la demande de l'US Army d'augmenter la puissance et de réduire la consommation de carburant, le T901 offre 50 % de puissance en plus, un meilleur rendement énergétique et des coûts de cycle de vie réduits grâce à sa conception plus simple et à la réduction du nombre de pièces selon le motoriste américain. Ce qui devrait notamment permettre une réduction des coûts de maintenance et de maintien en condition opérationnelle pour la flotte durable de l'armée.