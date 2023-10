Les moteurs T901 de GE acceptés par l'US army dans le cadre du programme FARA

Les deux premiers T901-GE-900 pour les essais en vol

GE Aerospace a annoncé aujourd'hui l'acceptation des deux premiers moteurs d'essai en vol T901-GE-900 pour l'US Army -l'armée de terre américaine-, qui soutiendront le programme [Competitive Prototype] Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), littéralement [prototype compétitif] futur aéronef de reconnaissance. Les moteurs des hélicoptères de nouvelle génération - qui équiperont les UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache et FARA de l'armée américaine - ont été officiellement acceptés par la Defense Contract Management Agency sur le site de GE à Lynn, dans le Massachusetts. Ainsi l'armée américaine va remplacer le T700 qui équipe actuellement la flotte d'AH-64 et UH-60 (Apache et Black Hawk) par le moteur T901-GE-900 qui se veut entièrement modulaire, dans le cadre de la phase d'ingénierie et de développement de la fabrication (EMD) du programme ITEP (Improved Turbine Engine Program) de l'armée américaine.

Plus de puissance

Le moteur T901 s'appuie sur l'expérience de GE, qui équipe le Black Hawk et l'Apache depuis quarante ans avec son moteur T700, une expérience qui s'est traduite par plus de 100 millions d'heures de vol. Avec le nouveau moteur T901, GE Aviation a choisi de conserver certains aspects de la conception du moteur T700, à savoir une architecture type simple corps. Le choix de cet agencement couplé à celui de limiter le nombre d'assemblages rotatifs dans le moteur visait à maintenir un faible coût, la fiabilité et la maintenabilité tout en permettant la croissance et la réduction des coûts du cycle de vie. Le T901 a été développé pour répondre à un besoin de puissance accrue de l'armée américaine. Le nouveau moteur fournit 50 % de puissance en plus et réduit les coûts du cycle de vie avec moins de pièces et une conception plus simple. Le rendement énergétique du moteur améliorera l'autonomie, le temps d'attente et la consommation de carburant de la flotte durable, tout en réduisant les coûts de maintenance et de maintien en service.

CMC et fabrication additive

La conception du T901 s'appuie sur un ensemble impressionnant de technologies commerciales, notamment la modélisation 3D, l'utilisation de composites à matrice céramique (CMC) et de pièces imprimées en 3D (additives). L'utilisation des CMC et de la fabrication additive permet au moteur de produire plus de puissance avec moins de poids. Une autre caractéristique notable du T901 est sa conception modulaire, un aspect repris du légendaire T700. La conception modulaire est l'une des clés du faible coût, de la croissance, de la fiabilité, de la maintenabilité et de la réduction des coûts du cycle de vie du T901. Grâce à l'application de cette technologie éprouvée, le T901 peut facilement s'intégrer aux hélicoptères existants de l'armée tout en dépassant les exigences de performance. Au-delà de la conception et du matériel avancés, le T901 dispose des derniers outils de diagnostic et de pronostic avec une architecture modulaire qui permet au service d'avoir la flexibilité nécessaire pour améliorer l'état de préparation aux coûts de cycle de vie les plus bas.