FARA : Boeing dévoile sa proposition

FARA Version Boeing

Alors que tous les concurrents soit Bell, Karem, Sikorsky, AVX Aircraft et L3 Technologies ont respectivement dévoilé leurs propres interprétations du FARA au public il y a déjà des mois, Boeing a décidé de ne pas publier d’images ou de ne pas donner de détails sur son propre projet jusqu’à ce que les offres finales soient soumises en Mars. L'hélicoptériste a expliqué qu’il pourrait perdre un avantage concurrentiel en dévoilant sa proposition avant la clotûre de la remise des offres. Voir https://www.air-cosmos.com/article/boeing-lve-en-partie-le-voile-sur-sa-version-du-fara-22568

Technologies matures

Le constructeur aéronautique de Seattle s'est fortement inspiré du concept de feu les RAH-66 Comanche et Lockheed AH-56 Cheyenne, le remettant au goût du jour. Soit un hélicoptère avec rotor principal rigide à 6 pales, un rotor anticouple à 4 pales et une hélice propulsive à 4 pales à l'arrière. De quoi, selon l'avionneur et hélicoptériste, tenir la vitesse de croisière stipulée par l'US Army, laquelle doit être de 180 kts ou 333 km/h.

Monomoteur

L'ensemble propulsif et sustentateur est entraîné par un seul turbomoteur, un General Electric GE T901, avec un système propulsif à l'arrière désacoupplable. Pour Boeing, le rotor rigide permettra une excellente maniabilité à l'appareil sans une complexité excessive. Boeing travaille maintenant au respect des délais de prototypage de l’US Army, qui prévoient la livraison d'un prototype capable de prendre l'air d’ici 2022.