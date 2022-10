GE prépare le second turbomoteur T901 pour les essais

Un second moteur de développement T901-GE-900...

GE Aerospace commencera les essais du second moteur de développement T901-GE-900 l'an prochain. Le T901, turbomoteur de nouvelle génération pour hélicoptères de GE, équipera les UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache et Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) de l'armée de terre américaine. Les essais du moteur font partie de la phase d'ingénierie et de développement de la fabrication (EMD) du programme ITE (Improved Turbine Engine, turbomoteur amélioré) de l'armée. " Les essais du premier moteur T901 ont été très réussis, le moteur ayant accumulé plus de 100 heures de fonctionnement ", a déclaré Tom Champion, directeur du programme T901 de GE.

... Testé chez GE à Lynn...

Le deuxième moteur T901 sera soumis à des tests de performance et de contrôle dans un banc d'essai modernisé sur le site de GE à Lynn, dans le Massachusetts. GE a mis à niveau trois cellules d'essai de Lynn pour le programme d'essai du moteur T901 EMD. Les améliorations comprennent de nouveaux systèmes destinés à absorber la puissance accrue du moteur, à permettre un fonctionnement à vide, à améliorer la capacité d'instrumentation et à perfectionner les commandes d'essai du moteur. Le deuxième moteur de développement sera ensuite envoyé dans les installations de GE à Evendale, dans l'Ohio, pour des essais en altitude.

...Sur un total de 8 turbomoteurs...

Au total, huit moteurs T901 feront partie d'une campagne d'essais pluriannuelle conforme aux normes des critères de certification de navigabilité militaire de l'armée. Ces normes garantissent qu'un moteur répond aux exigences de l'armée en matière de conception, de production et de navigabilité. Une fois tous les essais terminés, le moteur T901 aura subi près de 1 500 heures d'essais au sol en grandeur réelle pour la qualification de vol préliminaire et près de 5 000 heures d'essais pour la qualification complète du moteur.

...3 000 chevaux sur arbre

Par rapport à son prédécesseur T700, le moteur T901, d'une puissance de 3 000 chevaux sur l'arbre, offre 50 % de puissance supplémentaire, ce qui permet à l'armée américaine de retrouver les capacités de charge utile et de rayon d'action des appareils Black Hawk et Apache dans des environnements élevés et chauds. Le moteur offre une consommation spécifique de carburant de 25 % supérieure, ce qui signifie une consommation de carburant et des émissions de carbone moindres. La durabilité accrue des composants réduit les coûts du cycle de vie. Le T901 conserve également la même enveloppe de montage et d'installation sur l'avion que le T700, ce qui facilite la mise à niveau de la flotte existante.