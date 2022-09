Le Rolls-Royce Pearl 700 est certifié Easa

Destiné aux Gulfstream G700 et G800

Le Rolls-Royce Pearl 700, le moteur exclusif des tout nouveaux jets d'affaires Gulfstream G700 et Gulfstream G800 de Gulfstream Aerospace a reçu la certification officielle de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Ce moteur novateur, développé au Centre d'excellence Rolls-Royce pour les moteurs de l'aviation d'affaires à Dahlewitz, en Allemagne, a été conçu sur mesure pour équiper deux des derniers jets d'affaires de Gulfstream Aerospace, leur permettant d'effectuer des missions à très longue distance presque aussi vite que la vitesse du son.

Développé à Dahlewitz, en Allemagne

Au cours du programme d'essais complet, le moteur a fait preuve de performances exceptionnelles en fonctionnant au niveau de la mer et en altitude avec du kérosène classique et du carburant aviation durable (SAF) à 100 %. Il a prouvé sa capacité à résister aux impacts d'oiseaux, à la glace, à la grêle et à l'ingestion d'eau. Il a également réussi le test critique de confinement des pales de soufflante, au cours duquel une pale de soufflante est délibérément libérée à la vitesse maximale.

Testé sur différents sites de Rolls-Royce en Europe et en Amérique du Nord

Les essais ont été réalisés sur différents sites de Rolls-Royce en Europe et en Amérique du Nord, notamment à Dahlewitz en Allemagne, à Bristol au Royaume-Uni, à Manitoba et à Montréal au Canada, dans le centre d'essai extérieur des moteurs à réaction de Rolls-Royce, situé au centre spatial John C Stennis de la NASA, dans le Mississippi, aux États-Unis, ainsi que sur le banc d'essai en altitude de l'AEDC (Arnold Engineering Development Center) à Tullahoma, dans le Tennessee, aux États-Unis.

Générateur de gaz Advance2

Le Pearl 700 combine le générateur de gaz Advance2 avec un tout nouveau système basse pression, ce qui se traduit par une augmentation de huit pour cent de la poussée au décollage à 18 250 lbf par rapport au moteur BR725. Le moteur offre un rendement supérieur de cinq pour cent, tout en maintenant ses performances en matière de faible niveau de bruit et d'émissions, qui sont les meilleures de sa catégorie. Le résultat est un moteur très efficace, mais également capable de propulser des clients à une vitesse de Mach 0,925.