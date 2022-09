Un second Gulfstream 700 tout équipé rejoint le programme d'essais en vol

Un G700 avec cabine client...

Un second Gulfstream G700 entièrement équipé a volé, ajoutant une plateforme d'essai supplémentaire au programme de l'avionneur de Savannah. L'avion a rejoint le premier G700 équipé, qui a déjà établi huit records de vitesse internationaux en ville à ville. Depuis le lancement du programme d'essai en vol en février 2020, cinq autres avions d'essai composent la flotte actuellement employée par Gulfstream à cette fin. Si la flotte d'essai en vol comprend cinq avions numérotés T1 à T5, le programme d'essai en vol du G700 a la spécificité de bénéficier également de deux avions d'essai de production tel qu'ils seront livrés à la clientèle -ce second Gulfstream G700 entièrement équipé comme le premier- pour évaluer les éléments intérieurs dans les cinq zones de vie de l'avion, y compris les tout nouveaux sièges et le nouveau système d'éclairage circadien ultra-haute définition de Gulfstream.

...Et éclairage circadien

Le système conçu par Gulfstream mélange des lumières LED blanc chaud, blanc froid et ambre et s'étend de 0,01 de luminosité à 100 %, ce qui lui permet de simuler le lever et le coucher du soleil. L'éclairage peut également être programmé individuellement pour chaque zone de la cabine, en fonction des préférences des passagers et d'activités spécifiques, comme les repas ou le travail. La cabine comprend également une grande suite et des toilettes spacieuses nouvellement conçues avec lumière naturelle, douche, ainsi qu'une salle à manger de six places avec une table autonome entièrement extensible. "Grâce à la combinaison de la taille de la cabine et des améliorations technologiques, l'intérieur du G700 offre de nombreuses possibilités de personnalisation", a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream.

Propulsé par des moteurs Rolls-Royce Pearl 700 et disposant notamment de deux tout nouveaux winglets, l'avion peut voler à la vitesse de croisière de Mach 0,90 sur 6 400 nautiques (11 853 km) ou à Mach 0,85 sur 7 500 nautiques (13 890 km).