Le Gulfstream G700 bat deux nouveaux records de vitesse

Mach 0,88 de vitesse moyenne...

Quoi de mieux qu'un record de vitesse en termes de communication et d'aide aux ventes d'un avion ? Gulfstream Aviation -et il est loin d'être le seul puisque Dassault Aviation avait fait de même avec son Falcon 8X en mai 2019- est spécialiste du genre. Il n'y a donc pas de raison pour le Gulfstream 700 déroge à la règle et c'est d'ailleurs ce que le biréacteur vient de réaliser, en ralliant Savannah à Doha, une distance de 6 711 nautiques soit 12 428 kilomètres, à une vitesse moyenne de Mach 0,88 en 13 heures et 16 minutes. L'avion a ensuite établi un autre record de Doha à Paris, en parcourant 2 953 nautiques, soit 5 469 km en 6 heures et 15 minutes à une vitesse moyenne de Mach 0,90.

...Avec un mélange de carburant aviation durable

Pour le vol Savannah-Doha, Gulfstream a alimenté le G700 avec un mélange de carburant aviation durable. Des compensations de carbone sont appliquées pour les deux vols. " Il s'agissait des premiers vols internationaux du G700, et il s'est comporté de manière exceptionnelle, établissant au passage deux nouveaux records ", a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. "Nous sommes ravis de présenter le G700 en personne à nos clients du Moyen-Orient et d'Europe", a t-il ajouté. Ces records de vitesse tombent donc à point nommé... Car le G700 aura une forte concurrence devant lui une fois sur le marché. D'abord avec le Global 7500 de Bombardier, dont le nombre d'exemplaires vendus a dépassé les cinquante biréacteurs, mais aussi et surtout avec l'arrivée du Falcon 10X prévue pour 2025, trois ans après la mise en service du G700.