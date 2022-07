Le Gulfstream G800 traverse l'Atlantique pour se rendre au salon de Farnborough

Le G800 traverse l'océan atlantique

Gulfstream Aerospace a annoncé que le tout nouveau Gulfstream G800 à très grande autonomie a effectué son premier vol international quelques semaines seulement après le premier vol de l'appareil. Le G800 s'est envolé de Savannah vers les installations de Gulfstream Customer Support à Farnborough, en Angleterre, afin de soutenir la participation de Gulfstream au Farnborough International Airshow.

Un essai de 8 heures de vol

Le G800 a effectué son premier vol le 28 juin et peu de temps après, l'équipe d'essais en vol de Gulfstream a effectué des essais supplémentaires, notamment un vol de longue durée de plus de huit heures et des opérations au-delà de la vitesse d'exploitation maximale et de l'altitude de croisière de l'avion, respectivement Mach 0,925 et 51 000 pieds soit 15 545 mètres. Le G800 peut voler jusqu'à 8 000 nautiques (soit 14 816 kilomètres) à Mach 0,85 et à 7 000 nautiques (12 964 km) à Mach 0,90.

A Farnborough

Depuis son ouverture à l'été 2020, le centre de service Gulfstream Farnborough s'est développé pour atteindre plus de 200 employés et a obtenu 30 approbations réglementaires étrangères. L'installation de 20 903 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 13 des plus grands avions de Gulfstream, notamment le G650ER, le G700 et le G800, et offre des services de maintenance, de réparation et de révision, ainsi que des remises à neuf d'intérieur et des modifications après-vente. Le G800 aura pour principaux concurrents, ACJ et BBJ écartés, le Bombardier Global 8000 et le Falcon 10X.