Le Gulfstream G800 a fait son premier vol

Le G800 en vol

Gulfstream Aerospace a annoncé le 28 juin 2022 que le tout nouveau Gulfstream G800 a réussi son premier vol, lançant ainsi officiellement le programme d'essais en vol de l'avion. Annoncé en octobre 2021, le G800 est le dernier-né de la flotte de nouvelle génération de Gulfstream à prendre son envol. Le G800 a quitté l'aéroport international de Savannah-Hilton Head à 9 h et y a atterri deux heures plus tard.

8 000 nautiques (soit 14 816 kilomètres) à Mach 0,85

Le biréacteur a effectué le vol en utilisant un mélange de carburants d'aviation durables. Le G800 peut parcourir 8 000 nautiques (soit 14 816 kilomètres) à Mach 0,85 et 7 000 nautiques (soit 12 964 km) à Mach 0,90 grâce à la combinaison de la voilure haute vitesse conçue par Gulfstream et des turboréacteurs Rolls-Royce Pearl 700. Le G800 est également équipé des dernières technologies et du confort de la cabine Gulfstream, notamment des sièges ergonomiques fabriqués à la main, un système d'éclairage circadien haute définition, de l'air frais à 100 %, l'altitude de la cabine la plus basse de l'industrie, un système de purification de l'air par ionisation de plasma et 16 des plus grandes fenêtres de l'industrie. Conçu pour accueillir jusqu'à 19 passagers, le G800 offre jusqu'à quatre espaces de vie, ou trois espaces de vie avec un compartiment pour l'équipage.

EVS et SVS

Le G800 est équipé du poste de pilotage Symmetry de nouvelle génération de Gulfstream et de deux écrans tête haute dotés du nouveau système de vision combiné, qui comprend un système de vision de vol amélioré (EVS) et un système de vision synthétique (SVS). "Nous avons annoncé huit nouveaux avions au cours de la dernière décennie, stratégiquement choisis pour répondre à la demande du marché", a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream Aerospace. Le G800 aura pour principaux concurrents, ACJ et BBJ écartés, le Bombardier Global 8000 et le Falcon 10X.