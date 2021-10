Gulfstream dévoile deux nouveaux appareils

Deux nouveaux avions d'affaires

Gulfstream Aerospace a créé l'évènement en présentant deux tout nouveaux appareils, élargissant ainsi sa famille d'avions d'affaires : le Gulfstream G800, l'avion ayant le plus long rayon d'action de l'histoire de Gulfstream, et le Gulfstream G400, le premier nouveau venu dans la catégorie des super milieu de gamme grandes cabines depuis plus de dix ans. Le G400 pourra transporter jusqu'à onze passagers et disposera d'une autonomie maximale de 4 200 nautiques ou 7 778 km à Mach 0,85 en croisière. Il permettra ainsi de voyager sans escale de Genève à New York -donc transatlantique-, ou de São Paulo à Miami. Le G400 sera motorisé par des Pratt & Whitney PW812GA. "Le G400 a été conçu et dessiné avec la participation directe des clients. Il est doté de la plus grande cabine de sa catégorie, ce qui en fait un ajout exceptionnel à notre flotte de nouvelle génération", a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream.

L'avion à plus long rayon d'action de Gulfstream

Le G800 est désormais l'appareil qui offrira à ses clients le plus long rayon d'action de la flotte Gulfstream, avec son rayon d'action de 8 000 nautiques soit 14 816 kilomètres à Mach 0,85 et de 7 000 nautiques soit 12 964 kilomètres à Mach 0,90. Le G800 sera propulsé par des moteurs Rolls-Royce Pearl 700 et bénéficiera de la voilure et des ailerettes introduites sur le Gulfstream G700. Le G800 est conçu pour accueillir jusqu'à 19 passagers et offre jusqu'à quatre espaces de vie ou trois espaces de vie avec un compartiment pour l'équipage. Dans le cockpit, les deux affichages tête haute du G800 sont dotés du nouveau système de vision combinée (CVS) de Gulfstream, qui réunit le système de vision de vol amélioré (EFVS) et le système de vision synthétique (SVS) en une seule image, ce qui permet au pilote d'avoir une meilleure connaissance de la situation et d'accéder à davantage d'aéroports dans le monde. Les livraisons aux clients du G800 devraient commencer en 2023 et celles du G400 en 2025.