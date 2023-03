La police nationale polonaise signe un contrat d'achat pour quatre Bell 407GXi

4 Bell 407GXi par la Police nationale polonaise

Bell a annoncé le 6 mars 2023 la signature d'un contrat d'achat de quatre appareils Bell 407GXi par la Police nationale polonaise (PNP). Les hélicoptères seront achetés dans le cadre du projet "Plus de sécurité sur les routes - surveillance aérienne du trafic routier", mis en œuvre grâce aux fonds du programme opérationnel Infrastructure et Environnement. Le fournisseur est JB Investments Limited, le représentant indépendant (RI) de Bell pour la Pologne. Les quatre appareils Bell 407GXi rejoindront trois appareils du même type qui ont été livrés à la PNP en octobre 2020. La PNP exploite également deux Bell 206 et un Bell 412HP. Avec un nombre total de sept Bell 407GXi, la Police nationale polonaise deviendra le plus grand utilisateur de ce type d'hélicoptère parmi les autres institutions publiques en Europe.

Projecteur, caméra et carte mobile

Comme les appareils déjà livrés à la PNP, les nouveaux Bell 407GXis seront équipés du système Trakka Systems Total Solution Package qui comprend un projecteur, une caméra et une carte mobile ainsi qu'un système de liaison descendante et une console d'opérateur. Le système permet à l'équipage de détecter, d'identifier et de suivre les véhicules, ainsi que d'estimer leur vitesse.

Opérateurs parapublics

Il y a actuellement 1 590 Bell 407 en service dans le monde, dont 109 en Europe. L'appareil s'est révélé populaire auprès des opérateurs parapublics, avec 131 appareils utilisés dans le monde pour cette mission. Le Bell 407GXi est équipé d'un moteur à turbine Rolls-Royce M250-C47E/4 doté de deux FADEC à double canal. Ce turbomoteur performant mais économe en carburant offre des performances impressionnantes dans des conditions de chaleur et d'altitude et permet une vitesse de croisière de 133 kts (246 km/h). L'appareil est également équipé de la dernière avionique Garmin G1000H NXi, avec des écrans LED haute résolution, une puissance de traitement plus rapide et la possibilité de se connecter à des tablettes et des smartphones.