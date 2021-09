Un Bell 407GXi livré via un (long) vol transatlantique

Des escales dans 13 pays différents...

Bell a livré un Bell 407GXi avec un kit de vol aux instruments (IFR) à une entreprise ukrainienne. L'appareil sera utilisé pour le transport d'entreprise en Ukraine. Particularité de cette livraison : le propriétaire et le pilote ont piloté le Bell 407 au gré d'un vol transatlantique de deux semaines au départ de Mirabel au Canada, où l'appareil a été reçu, et l'Ukraine, faisant escale dans treize pays en cours de route.

... Avec l'appui d'un kit IFR

Après avoir pris livraison de l'appareil à Mirabel, au Canada, le 407GXi a été transporté en Ukraine par Maksym Lunov, pilote et propriétaire de Heliclub, l'un des représentants indépendants ukrainiens de Bell, avec le client à bord. L'appareil a effectué un vol transatlantique, avec des escales dans 13 pays. "Le voyage a été marqué par de nombreux moments forts, mais certains des plus mémorables ont été de voir les icebergs au Groenland, les volcans et les chutes d'eau en Islande et les Alpes en Suisse. Je suis pilote depuis 13 ans, et un vol transatlantique est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Cela n'aurait pas été facile à faire sans le kit IFR", a ajouté Lunov. "