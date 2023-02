L'Indonésie réceptionne son premier C-130J-30 Super Hercules

Vers un renouveau capacitaire

En septembre 2021, l'Indonésie signait en catimini un contrat d'achat de cinq C-130J-30 auprès de Lockheed Martin. Ce 21 février 2023, Lockheed Martin a officiellement annoncé avoir livré le premier exemplaire à la Force aérienne indonésienne (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, IDAF). Il doit permettre d'augmenter les capacités de transport tactiques internes au sein de ce pays composé de plus de 18.000 îles et îlots (dont 6.000 non-habités).

L'Hercules a une place importante au sein de l'IDAF car il représente le principal avion-cargo de sa flotte de transport. Ainsi, dès 1959, l'IDAF commande un premier lot de C-130B Hercules. Ce chiffre augmentera grâce à d'autres commandes, pour arriver en 1976 à la réception d'un 13ème C-130B. Cette flotte se modernise rapidement entre 1978 et 1982 avec l'arrivée de C-130H, C-130H-30 et L-100-30 (pour le transport VIP).

Entre 2013 et 2015, l'IDAF récupère un premier lot de 4 C-130H à l'Australie. Ces appareils sont suivis entre 2016 et 2017 par un second lot, également en seconde-main depuis l'Australie, de 5 C-130H. Il faut noter que les 4 premiers C-130H ex-australiens ont été modernisés avant leur rachat.

En 2021, la flotte d'Hercules indonésiens se composait de :

4 C-130B

7 C-130H

6 C-130H-30

2 L-100-30

1 KC-130B

Le KC-130B sera remplacé dans sa mission de ravitaillement en vol par deux A400M . Le contrat a d'ailleurs été confirmé en décembre 2022 par Airbus, ainsi qu'une lettre d'intention pour l'achat de quatre autres appareils supplémentaires.