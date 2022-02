Des F-15EX aux côtés des Rafale indonésiens

Vers un binôme complémentaire

Le Rafale est un avion de combat omnirôle, développé pour des attaques multiples (air-air, air-sol, air-mer) sans devoir avoir besoin d'atterrir pour changer de configuration. Le F-15EX est un avion de combat multirôle dont l'objectif est de disposer d'une capacité d'emport maximale. Le F-15EX est ainsi un véritable camion à armement (en configuration air-air, il peut par exemple transporter 24 missiles AIM-120 de moyenne portée).

Le Rafale possède par contre plusieurs avantages sur le F-15EX, il est notamment bien plus furtif que ce dernier. En effet, le F-15EX détient une surface équivalente radar environ 100 fois supérieure à celle du Rafale, ce qui implique qu'un F-15EX est détectable à une distance quatre fois supérieure à celle du Rafale face à un radar ennemi. Le standard F4 devrait par ailleurs permettre d'améliorer encore la furtivité des Rafale, leur permettant de disposer d'une surface équivalent radar encore inférieure aux 0,1 m² jusqu'ici observée. Le Rafale possède également le missile air-air Meteo de MBDA disposant d'une plus longue portée que ses équivalents américains, et son coût d'exploitation est bien plus faible, autour de 15 000€ par heure de vol contre un objectif de 27 000 $/hdv pour le F-15 EX.