L'Indonésie renonce au Su-35, pour choisir entre le Rafale et le F-15EX

Un choix initial en faveur du Sukhoi Su-35

L'Indonésie possède une flotte d'avions de chasse composée à la fois de F-16C/D arrivant bientôt en fin de vie, et de Sukhoi Su27/30 livrés entre 2009 et 2014. Afin de faire face aux tensions croissantes avec la Chine sur la possession d'îlots en Mer de Chine et pour ne plus subir l'humiliation qu'a représenté l'arrivée des troupes australiennes non maîtrisée au Timor dans le cadre de l'ONU, le pays souhaite accélérer le renouvellement de sa flotte de F-16 et initie à partir de 2011 deux projets complémentaires :

- l'achat du chasseur d'entrainement avancé sud-coréen T-50 en 2011, avant d'y renoncer en 2015 suite au crash d'un exemplaire de l'avion lors d'un meeting,

- l'achat de l'Eurofighter, avec la création d'une ligne assemblage locale avancée en 2011, avant de renoncer et se limiter à des discussions pour le simple rachat de la flotte d'occasion autrichienne, projet aujourd'hui officiellement toujours en cours...

Après de longues discussions, l'Indonésie annonce finalement en 2016 que le pays achètera le Sukhoi Su-35 Flanker-E, dernière évolution de l'appareil, le plus performant et moderne proposée par la Russie à l'export. Seules les négociations relatives au coût de l'acquisition continuent jusqu'à la signature finale d'un accord en 2018 portant sur l'acquisition de 11 appareils pour un montant de 1,14 milliards de dollars. Le nombre d'avions évoqués étonne, deux ou trois escadrons de 12 à 18 appareils chacun ayant initialement été annoncés.