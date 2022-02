L'Indonésie commande 42 Rafale de Dassault

Un succès au-delà des espérances

Le Rafale n'en finit plus de remporter des contrats à l'export. L'Indonésie et la France s'étaient déjà approchés et avaient signés un partenariat préalable en juin dernier, comme nous vous le révélions (voir cet article), mais la flotte jusqu'alors envisagée était de 36 appareils.

Le KF-X co-développé avec la Corée du Sud avait été mis hors-course il y a quelques années, puis l'annulation par l'Indonésie du contrat de Soukhoï Su-35 (article détaillé à lire ici) avait laissé le champ libre à deux appareils occidentaux : le F-15 EX, dernière évolution de l'appareil américain, et le Rafale.

L'achat de 42 Rafale ne ferme cependant pas la porte au F-15EX puisque l'Indonésie souhaite renouveler sa flotte de combat avec au moins 100 nouveaux appareils. Ce nombre est un minimum pour un pays qui compte tout de même 275 millions d'habitants, répartis sur 17.500 îles sur une zone (d'Est en Ouest) de 5.200 km. Le pays est également confronté à des tensions croissantes avec la Chine, qui revendique les îles indonésiennes de Natuna en mer de Chine méridionale.