Le Rafale M au tremplin...

Après le Super Hornet, au tour du Rafale M. En décembre 2020, Boeing et l'US Navy avaient démontré la possibilité de décollage depuis un tremplin ("ski-jump"), démontrant ainsi l’adéquation de l’avion avec les porte-avions utilisés par l’Inde. Ce mode de décollage permet de se passer de l'habituelle catapulte (système CATOBAR pour catapult take-off barrier arrested recovery) employée sur les bâtiments américains et français. De type STOBAR (Shirt Take-Off But Arrested Recovery) ce mode de mise en vol des appareils est également employé par la Russie et la Chine.

...Début 2022 à INS Hansa

Selon le média indien The Print, c'est au début 2022 que le Dassault Rafale M démontrera ses possibilités de décollage depuis un tremplin, démonstrations qui seront effectuées depuis la base aéronavale indienne de Hansa à Goa, dont la particularité est à la fois d'être la plus grande base aéronavale indienne mais également de disposer d'un tremplin d'exercice, similaire à celui qui équipe l'INS Vikramaditya, le porte-avions d'ex classe Kiev porte-drapeau de la marine indienne. Le F/A-18 Super Hornet avait réalisé cet exercice à NAS Patuxent River, c'est-à-dire aux Etats-Unis, dans le Maryland... Soit dans des conditions de température et peut-être de portance quelque peu différentes.