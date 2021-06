36 Rafale pour l'Indonésie

Production locale intégrée

Selon des sources locales, le contrat initial d’achat par l’Indonésie de 36 Rafale a été signé le 7 juin dernier, et prendrait effet en décembre prochain. Plusieurs détails seraient encore à régler. L’article 43 de la loi sur l’industrie de défense, adoptée en 2012 ( « Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang INDUSTRI PERTAHANAN ») impose les règles IDKLO (countertrade, local content and offset), à savoir notamment le calcul d'une compensation, et l'intégration de composants locaux à tout produit étranger acquis pour répondre aux besoins des forces de sécurité et de défense.

Négociations rapides

Lors de sa visite à Paris en octobre dernier, le ministre indonésien de la Défense Prabowo Subianto avait clairement indiqué à ses homologues français l’intérêt des autorités indonésiennes pour le Rafale. En février dernier, une délégation de Dassault s’était rendue en Indonésie pour examiner les conditions de la transaction avec le ministère indonésien de la Défense. La presse évoquait alors l’achat de 48 Rafale. Selon certaines informations, les dirigeants indonésiens auraient décidé de n’acheter « que » 36 Rafale, ainsi que des F-15 d’occasion d’ici 2024. Le montage financier est analogue à celui proposé à l'Egypte, à savoir un prêt garanti pour 80% du montant total du contrat. La semaine dernière, l'ensemble des industriels du "Rafale Team" retenaient encore leur souffle. En effet alors que l'offre technique et financière avait été remise au gouvernement indonésien, l'ambassade des Etats-Unis venait d'initier une offensive de lobbying sans précédent pour bloquer la décision de Djakarta. Et ce dans le but de permettre à Lockheed de refaire une offre économiquement plus attractive en faveur de son F-16 block 72.

Modernisation de l’armée indonésienne

Une directive présidentielle publiée en 2008 avait décrété une réforme des forces armées indonésiennes sur les 15 prochaines années. Cette modernisation passe par un renouvellement des matériels, non seulement pour la Marine mais également pour l’armée de l’air, et implique des commandes d’équipements militaires à l’étranger. Comme les hélicoptères H225M d'Airbus et les Bell 412 EPI, mais également des avions de combat modernes. Parmi les appareils qui étaient en lice face au Rafale figuraient donc le F-16 block 72, le SU-35 Russe, et le KF-X Sud-Coréen. Les autorités indonésiennes souhaitaient acquérir le F-35, mais se seraient heurtées au refus des autorités américaines.