L'assemblage des CH-53 King Stallion passe en phase de production à plein régime

La construction des CH-53K passe en plein régime

Le 27 décembre, Lockheed Martin a annoncé dans un communiqué de presse qu'elle pouvait désormais passer dans une production à plein régime pour le CH-53K. Cette étape suit la phase de pré-production et démontre que l'industriel maitrise les coûts de production, la production dans sa globalité, que l'appareil est terminé (plus aucun développement), que les systèmes de soutien sont tous confirmés et prêt à être employés, etc. Concrètement, cette étape est très importante pour la production future car elle permet de monter en puissance. C'est justement le cas de Lockheed Martin qui peut désormais produire plus de 20 hélicoptères de transport lourds CH-53K King Stallion et ce, chaque année jusqu'en 2032.

212 hélicoptères de prévus pour l'instant