L’Allemagne commande 20 hélicoptères de combat H145M de plus

Ils étaient prévus en option d’un contrat de 2023. Ainsi, la commande totalise donc 82 hélicoptères H145M LKH (Leicher Kampfhubschrauber). Le premier exemplaire avait été livré en novembre 2024. Un an plus tard, l’option est activée. Signe d’un excellent retour d’expérience ou plutôt d’un besoin croissant des forces armées allemandes en capacités héliportée multirôle ? Cette extension au super-contrat ajoutera 1 milliard d’euros au 2,7 Md€ déjà conclus en 2023. L’Allemagne continue de renforcer sa flotte d’hélicoptères d’attaque légers. Une sorte de respect de ses engagements vis-à-vis de l’OTAN en attendant un successeur au Tigre, que l’Allemagne a préféré remplacer par les H145M. On attend de savoir sous quelle forme sera la succession du Tigre, mais l’Allemagne ne renonce pas à la place du pilote et pourrait plutôt suivre la tendance d’une nouvelle génération d’appareil opérant en collaboration avec des drones. C’est d’ailleurs la piste retenue par le Royaume-Uni avec son projet NYX de drone britannique collaboratif à rotor.

L’H145M était d’abord un hélicoptère civil. Il a été redessiné de sorte à être multirôle dans le cadre d’opérations militaires. L’appareil peut être reconfiguré d’une version d’attaque légère avec missiles balistiques axiaux, armes guidées et autoprotection de pointe, en version pour opérations spéciales avec un équipement de descente en rappel rapide. Le H145M LKH peut aussi assurer le transport de charge. Sur les 82 appareils commandés en 2023 (option incluse), 72 sont à destination de l’armée de terre allemande et 10 pour les forces spéciales de la Luftwaffe. Le H145 est déjà utilisé dans sa version civile en Allemagne pour des missions de recherche ou de sauvetage.