Les Tigres allemands remplacés par des H145M ?

Les hélicoptères de combat Tigre UHT allemands seraient sur le point d'être remplacés par le ministère de la Défense allemand. De nombreux problèmes de maintenance remettent en cause les 51 Tigre de la Bundeswehr. Or, d'après des documents obtenus par Business Insider, ces hélicoptères seront remplacés par 24 H145M mais les militaires allemands perçoivent cette décision comme politique et ne répondant pas aux besoins des Forces terrestres.