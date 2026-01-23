Intérieurs d’avion : Safran cède à Embraer ses parts dans EZAir
Intérieurs d’avion : Safran cède à Embraer ses parts dans EZAir
© Safran Cabin
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 23 janvier 2026 à 14:00

136 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Intérieurs d’avion : Safran cède à Embraer ses parts dans EZAir

Safran disposait de 50% de participation dans la coentreprise d’intérieurs d’avion EZAir. Dans une annonce du 19 janvier, Safran déclare revendre ses parts à l’autre co-propriétaire, Embraer.

L’accord est définitif, et signe la fin d’EZAir en tant que coentreprise. Safran a annoncé céder ses parts à Embraer, qui contrôlera désormais entièrement l’équipementier basé à Chihuahua au Mexique. Le site de Chihuahua est le plus important et compte actuellement 1100 employés. Embraer récupère entre autres la responsabilité des activités d’ingénierie et de production au Brésil, ainsi que les activités de service après-vente.

Embraer récupère l’ingénierie de cabines dédiée à ses avions. Safran conservera celle pour les autres clients. Cet accord fait partie d’une politique générale de recentrage de Safran sur ses activités phares. Le groupe ne quitte pas le Mexique pour autant et y conserve ses autres activités, notamment dans la production de moteurs. Pour Embraer, c’est un renforcement du contrôle sur sa chaîne d’approvisionnement ainsi que de sa présence en Amérique Latine.

Mots clés

cabines passagers cabine passagers du futur Conception de cabine embraer safran Mexique brésil Aviation civile INDUSTRIE, AVIATION CIVILE…


Lire aussi

The Exploration Company tenté de racheter Orbex : premier séisme dans le New Space européen des lanceurs ?
Espace

The Exploration Company tenté de racheter Orbex : premier séisme dans le New Space européen des lanceurs ?

Prélude de futures consolidations ? La P ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
23/01/2026 14:00
136 mots

Industrie

Intérieurs d’avion : Safran cède à Embraer ses parts dans EZAir

Safran disposait de 50% de participation dans la coentreprise d’intérieurs d’avion EZAir. Dans une annonce du 19 janvier, Safran déclare revendre ses parts à l’autre co-propriétaire, Embraer.

Intérieurs d’avion : Safran cède à Embraer ses parts dans EZAir
Intérieurs d’avion : Safran cède à Embraer ses parts dans EZAir

L’accord est définitif, et signe la fin d’EZAir en tant que coentreprise. Safran a annoncé céder ses parts à Embraer, qui contrôlera désormais entièrement l’équipementier basé à Chihuahua au Mexique. Le site de Chihuahua est le plus important et compte actuellement 1100 employés. Embraer récupère entre autres la responsabilité des activités d’ingénierie et de production au Brésil, ainsi que les activités de service après-vente.

Embraer récupère l’ingénierie de cabines dédiée à ses avions. Safran conservera celle pour les autres clients. Cet accord fait partie d’une politique générale de recentrage de Safran sur ses activités phares. Le groupe ne quitte pas le Mexique pour autant et y conserve ses autres activités, notamment dans la production de moteurs. Pour Embraer, c’est un renforcement du contrôle sur sa chaîne d’approvisionnement ainsi que de sa présence en Amérique Latine.

Mots clés

cabines passagers cabine passagers du futur Conception de cabine embraer safran Mexique brésil Aviation civile INDUSTRIE, AVIATION CIVILE…

Lire aussi

The Exploration Company tenté de racheter Orbex : premier séisme dans le New Space européen des lanceurs ?
Espace

The Exploration Company tenté de racheter Orbex : premier séisme dans le New Space européen des lanceurs ?

Prélude de futures consolidations ? La PME franco-allemande The Exploration Company a surpris en faisant part de ses intentions de racheter la société britannique Orbex qui développe un petit lanceur. Ambiance compliquée au sein du New Space européen…
Commentaires