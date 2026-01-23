Intérieurs d’avion : Safran cède à Embraer ses parts dans EZAir

L’accord est définitif, et signe la fin d’EZAir en tant que coentreprise. Safran a annoncé céder ses parts à Embraer , qui contrôlera désormais entièrement l’équipementier basé à Chihuahua au Mexique. Le site de Chihuahua est le plus important et compte actuellement 1100 employés. Embraer récupère entre autres la responsabilité des activités d’ingénierie et de production au Brésil, ainsi que les activités de service après-vente.

Embraer récupère l’ingénierie de cabines dédiée à ses avions. Safran conservera celle pour les autres clients. Cet accord fait partie d’une politique générale de recentrage de Safran sur ses activités phares. Le groupe ne quitte pas le Mexique pour autant et y conserve ses autres activités, notamment dans la production de moteurs. Pour Embraer, c’est un renforcement du contrôle sur sa chaîne d’approvisionnement ainsi que de sa présence en Amérique Latine.