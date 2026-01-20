Industrie missile : le Pentagone va verser 1 milliard dans L3Harris

Le Pentagone va devenir un « investisseur clé » de la branche missile de L3Harris. Une démarche agressive dans le cadre de mobilisation de la filière de défense par la Maison-Blanche.
Le 13 janvier, le Pentagone a annoncé devenir un « investisseur clé » en promettant de verser 1 Md$ dans la branche missile de L3Harris. L’accord est lié à la future introduction en Bourse de la division Missile Solutions du groupe. L’investissement sera d’ailleurs transformé en actions. L’objectif est d’accroître la production de moteurs-fusées à ergols solides alimentant les systèmes de missiles.
Pas vraiment, Le PDG de L3Harris Christopher Kubasik a assuré que l’entreprise conserve une part majoritaire. Le deal convenu avec le Pentagone prévoit cet investissement en complément des fonds propres pour moderniser la chaîne de production et ainsi intensifier les cadences. Le Pentagone souhaite remettre à niveau son stock de missile à courte portée (SRM), en partie donné à l’Ukraine ou utilisé dans le cadre d’opérations au Moyen-Orient. La division missile de L3Harris produit des moteurs solides, notamment depuis l’acquisition d’Aerojet Rocketdyne en 2023.
L’arrivée du Pentagone au capital de L3Harris est tout de même un signe d’agressivité de la Maison-Blanche, qui veut augmenter les cadences de production de missile et d’intercepteurs comme les Patriots. Dans le cadre de son «Arsenal of Freedom tour », le ministre de la Guerre Pete Hegseth a repris le message de Donald Trump incitant la Base industrielle de technologies de défense à augmenter les cadences s’ils souhaitent pouvoir se redistribuer des dividendes. Hegseth a également mis à l’honneur certains industriels du spatial qui priorisent la production de masse, en rendant notamment visite à Rocket Lab et à SpaceX. Pour se conformer aux ambitions du Pentagone, L3Harris avait récemment revendu à AE Industrial une partie de ses activités de propulsion spatiale civile et commerciale pour mieux se concentrer sur ses activités de défense, dont la division missiles.
