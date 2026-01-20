Industrie missile : le Pentagone va verser 1 milliard dans L3Harris

Le 13 janvier, le Pentagone a annoncé devenir un « investisseur clé » en promettant de verser 1 Md$ dans la branche missile de L3Harris. L’accord est lié à la future introduction en Bourse de la division Missile Solutions du groupe. L’investissement sera d’ailleurs transformé en actions. L’objectif est d’accroître la production de moteurs-fusées à ergols solides alimentant les systèmes de missiles.

Nationalisation ?

Pas vraiment, Le PDG de L3Harris Christopher Kubasik a assuré que l’entreprise conserve une part majoritaire. Le deal convenu avec le Pentagone prévoit cet investissement en complément des fonds propres pour moderniser la chaîne de production et ainsi intensifier les cadences. Le Pentagone souhaite remettre à niveau son stock de missile à courte portée (SRM), en partie donné à l’Ukraine ou utilisé dans le cadre d’opérations au Moyen-Orient. La division missile de L3Harris produit des moteurs solides, notamment depuis l’acquisition d’Aerojet Rocketdyne en 2023.