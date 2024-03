Icelandair choisit le Pratt & Whitney GTF pour équiper jusqu'à 35 avions de la famille Airbus A320neo.

Icelandair signe pour du GTF

Pratt & Whitney a annoncé le 4 mars 2024 qu'Icelandair a choisi les moteurs GTF pour équiper jusqu'à 35 nouveaux appareils de la famille A320neo d'Airbus, comprenant des A321XLR et A321LR loués et achetés. Avec cette commande, Icelandair devient un premier client de GTF. La compagnie aérienne a également choisi un accord EngineWise pour la maintenance, la réparation et la révision à long terme de ses moteurs GTF. Pratt & Whitney fournira le soutien nécessaire pour faciliter la mise en service et l'exploitation à long terme des moteurs.

Une relation de longue date

"Avec ces A321XLR et A321LR équipés de moteurs GTF, Icelandair et Pratt & Whitney renouent une relation qui a débuté il y a plus de 80 ans", a déclaré Rick Deurloo, président des moteurs commerciaux chez Pratt & Whitney. "Ces moteurs et ces appareils sont bien adaptés pour desservir le réseau transatlantique croissant d'Icelandair, tout en offrant un rendement énergétique inégalé dans l'industrie et de faibles émissions de CO2."

Du Wasp au PW100 et PW150

Fondé en 1937, le réseau de routes d'Icelandair est centré sur l'emplacement unique de l'Islande, à mi-chemin entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et relie un certain nombre de destinations au départ et à destination de l'Islande ainsi que de l'autre côté de l'Atlantique. La compagnie a commencé à exploiter des avions équipés de moteurs Pratt & Whitney Wasp dans les années 1940. Dans les années 1960, elle a adopté des avions équipés de turboréacteurs et de turbopropulseurs Pratt & Whitney, notamment le Boeing 727 et le Douglas DC-8, et plus tard le 767-300ER. Icelandair exploite actuellement des DHC Dash 8 équipés de moteurs Pratt & Whitney Canada PW100 et PW150.