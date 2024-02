Le moteur Pratt & Whitney GTF enchaîne les contrats

Cebu Pacific Air, JetSMART et VietJet poursuivent avec le Pratt & Whitney GTF

Le Salon aéronautique de Singapour ou Singapore Airshow a été l'occasion pour Cebu Pacific Air, JetSMART et VietJet de poursuivre avec le moteur Pratt & Whitney GTF avec des commandes supplémentaires pour équiper leurs moyen-courriers de la famille Airbus A320neo. Pour Cebu Pacific Air, le contrat porte sur 30 moteurs, plus les rechanges, destinés à propulser cinq A320neo et dix A321neo. Cebu Pacific Air est déjà cliente du GTF qui équipe ses 33 moyen-courriers Airbus.

GTF pour les neuf A321XLR de JetSMART

Pour JetSMART, la commande est encore plus conséquente puisqu'elle porte sur l'équipement de 35 moyen-courriers de la famille A320neo dont neuf A321XLR. JetSMART a commandé 70 appareils en 2019 et dans l'attente de recevoir ses avions en loue 15 déjà propulsés par des GTF. La compagnie aérienne exploite aussi 11 A320ceo propulsés par des IAE V2500.

Services EngineWise en soutien MRO

Enfin, VietJet, également cliente du GTF qui propulse ses 24 Airbus A321neo, a repris du Pratt & Whitney sur 19 exemplaires supplémentaires. Les trois compagnies aériennes s'appuient sur la palette de services EngineWise proposés par le motoriste en soutien MRO.