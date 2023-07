Commande d'avions : Icelandair confirme ses 13 Airbus A321XLR

Icelandair confirme ses 13 Airbus A321XLR du mois d'avril dernier

Icelandair vient de transformer en contrat ferme son protocole d'accord signé au mois d'avril dernier et portant sur 13 Airbus A321XLR. S'ajoutent des droits d'achat sur 12 exemplaires supplémentaires. Le premier exemplaire est attendu pour 2029 mais Icelandair a réussi à en trouver quatre auprès d'un loueur et sera donc en capacité d'exploiter de l'A321XLR avant l'été 2025. Ce qui confirme indirectement le dernier calendrier de certification indiqué par Airbus.

Des Airbus A321LR en attendant

En attendant, la compagnie aérienne prendra des Airbus A321LR en location auprès de SMBC Aviation Capital, à la distance franchissable inférieure (7 400 km contre 8 700 km pour l'A321XLR) mais néanmoins adaptée au réseau d'Icelandair. Quatre A321LR sont ainsi attendus et d'autres pourraient suivre pour faire la jonction avec les A321XLR. Les deux appareils remplaceront les Boeing 757 du transporteur.

Icelandair fait le choix d'une capacité d'environ 190 sièges

Icelandair fait le choix d'une capacité d'environ 190 sièges pour ses futurs A321LR et A321XLR. A titre de comparaison, ses Boeing 757-200 peuvent prendre 183 passagers tandis que les capacités de ses Boeing 738 MAX 8 et MAX 9 sont de 160 et 178 sièges respectivement. Outre leur distance franchissable qui permet à Icelandair d'envisager de faire mieux que du New York et du Boston, soit la capacité à desservir la Côte Ouest des Etats-Unis mais aussi plus de destinations en Europe, les A321LR et A321XLR viennent compléter la palette de capacités du transporteur et lui apportent une souplesse supplémentaire face aux évolutions du marché.