Honda se lance dans l'ADAVe

Honda rejoint les rangs des constructeurs et développeurs d'ADAVe (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électrique). Avec huit rotors de sustentation et deux de propulsion, l'aéronef utilisera un groupe motopropulseur hybridé à l'aide d'une turbine à gaz, afin de garantir une autonomie de 400 km, afin de pouvoir couvrir jusqu'au transport interurbain, soit de ville à vill.