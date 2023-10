NBAA 2023 : Echelon, le nouvel HondaJet

Echelon, ou HA-480

Honda Aircraft a dévoilé l'Echelon, le nom officiel de son nouveau jet léger, à l'occasion de la convention 2023 de la NBAA, le salon de l'aviation d'affaires qui se tient actuellement à Las Vegas jusqu'au 19 octobre. Le HondaJet Echelon, précédemment présenté sous le nom de HondaJet 2600 Concept en 2021, veut offrir les caractéristiques d'un jet de taille moyenne dans la catégorie des jets légers. Le HA-480 tel qu'il est dénommé, reprend la configuration motrice de son prédécesseur, à savoir des turboréacteurs Williams FJ44-4C disposés en nacelle au-dessus de l'extrados de voilure. L'appareil sera capable d'effectuer un vol transcontinental sans escale à travers les États-Unis via son autonomie, laquelle est de 2 625 nautiques, soit 4861,5 km avec quatre passagers et un pilote. L'appareil peut offrir jusqu'à 10 sièges passagers.

Monopilote transcontinental

L'avion est conçu pour être le premier jet léger monopilote au monde capable . Cette offre vise à réduire les coûts d'exploitation. La conception du HondaJet Echelon intègre l'électrification et l'automatisation de ses systèmes, ce qui permet d'augmenter les capacités du pilote, de réduire la charge de travail et d'améliorer la sécurité. Petit détail ayant son importance, le HondaJet original (soit le HA-420) et le HA-480 partage quantité d'éléments en commun. De ce fait, l'Echelon sera certifié sous forme d'amendement au HA-420.

Des essais en vol prévus en 2026

Depuis 2021 et l'installation du premier banc d'essai structurel au quatrième trimestre de cette année-là, HondaJet a terminé l'étude conceptuelle et la revue de conception préliminaire (PDR) de l'avion. La mise sous tension de l'installation d'essai d'intégration des systèmes avancés (ASITF) du HondaJet Echelon a été effectué au siège mondial de l'entreprise à Greensboro, NC (États-Unis), le 30 août 2023. La conception détaillée de l'avion est bien avancée, avec pour objectif une revue critique de conception (CDR) au niveau de l'avion à l'été 2024, et la fabrication de certains éléments à long délai de livraison est déjà en cours. La sortie d'usine est prévue pour le début 2026, les essais en vol se dérouleront au cours de la même année, avec l'objectif de boucler la certification en 2028.