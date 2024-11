Archer Aviation avance vers la certification

Construction de l'usine

Archer Aviation avance sur tous ses fronts et se dirige vers la certification de type FAA, mais pas seulement. Sont également en mouvement le lancement commercial, ainsi que l'usine de production du Midnight. "Notre usine destinée à la production en série devant être achevée dans les semaines à venir, nous nous concentrerons, à l'horizon 2025, sur la construction d'aéronefs pilotés, de conception de type, destinés à être utilisés pour les essais et le déploiement commercial précoce", commente le développeur d'ADAVe. Archer Aviation prévoit de mettre en place l'équipement de fabrication au cours des prochains mois afin que la production puisse commencer dans cette installation au début de 2025. L'objectif annoncé étant d'atteindre une cadence de deux aéronefs par mois d'ici à la fin de l'année. "L'usine a été achevée dans le respect des délais et du budget, en un peu plus de 18 mois, pour un coût d'environ 65 millions de dollars", commente Archer Aviation. L'installation se trouve sur un site d'environ 100 acres (40,4 hectares) adjacent à l'aéroport municipal de Covington en Géorgie, avec des bâtiments distincts pour la production d'avions et les essais en vol d'une superficie totale d'environ 350 000 pieds carrés (32 000 m2), capables de monter en puissance jusqu'à 650 avions par an.

Lancement commercial

Avec l'usine, Archer Aviation s'est également focalisé sur le lancement commercial du Midnight, qui interviendra très vraisemblablement aux Émirats arabes unis. "Au cours de ce trimestre, nous avons créé un consortium dirigé par l'Abu Dhabi Investment Office en vue de lancer des services commerciaux de taxis aériens dans les Émirats arabes unis dès le quatrième trimestre de l'année 2025. Ce consortium a réalisé des progrès significatifs dans l'établissement de la voie réglementaire, de l'infrastructure et des plans d'opérations de vol nécessaires pour permettre notre entrée sur le marché. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos principaux partenaires dans la région sur cette initiative, comme Etihad Training et Falcon Aviation", ajoute le développeur.

Vers la fin de la phase 3 du processus de certification de type de la FAA

Depuis que la FAA a finalisé les critères de navigabilité de Midnight en mai, Archer Aviation est sur le point d'achever la phase 3 du processus de certification de type de la FAA, tout en continuant à faire avancer rapidement la phase 4, la phase finale pour l'obtention de la certification de type. "En septembre, nous avons conclu un accord avec Japan Airlines et Soracle, la coentreprise de Sumitomo Corporation, qui prévoit l'achat d'avions pour un montant pouvant atteindre 500 millions de dollars, dans le but d'offrir des services de taxi aérien dans certaines des villes les plus encombrées du Japon", commente le développeur.