Archer Aviation annonce sa première usine de production

Archer Aviation choisit son site de production en Géorgie...

Archer Aviation a annoncé son intention d'implanter son usine de fabrication à Covington, en Géorgie, sur un site adjacent à l'aéroport municipal de Covington. Archer prévoit de construire initialement une installation de plus de 106 000 mètres carrés sur un site de presque 39 hectares, capable de produire jusqu'à 650 aéronefs par an. L'usine de fabrication d'aéronefs ADAVe (eVTOL) prévue devrait créer plus de 1 000 emplois à long terme. La construction devrait être achevée au cours du premier semestre de 2024 et la production initiale devrait commencer au cours du second semestre de 2024. Si nécessaire, l'installation pourra être agrandie pour permettre de produire jusqu'à 2 300 aéronefs par an.

...Après une étude complète des sites potentiels

Pour choisir l'emplacement de sa première usine de fabrication, Archer a réalisé une étude complète des sites potentiels à travers les États-Unis. Les principaux critères pris en compte étaient la disponibilité des talents sur le marché du travail local, la disponibilité des services publics, la capacité à mener des opérations d'essais en vol sans interruption, les coûts de construction et la logistique. Archer bénéficiera d'un ensemble de mesures incitatives, qui comprend la cession du terrain, des incitations fiscales et une subvention de la Géorgie. Dans le cadre de ses relations avec la communauté locale en Géorgie, Archer prévoit que le financement du projet sera assuré par Synovus, la plus grande banque ayant son siège dans l'État.

800 entreprises et un écosystème

"Les États-Unis ont longtemps été le leader mondial de la technologie aérospatiale, et la Géorgie a joué un rôle essentiel dans cette industrie. Notre technologie eVTOL peut transformer la façon dont les communautés urbaines et rurales vivent et se déplacent, et cette usine peut créer des passerelles vers des emplois de fabrication hautement qualifiés et d'autres échelles d'opportunités sociales et économiques", a déclaré Adam Goldstein, PDG d'Archer. La Géorgie, qui compte plus de 800 entreprises aérospatiales, dispose d'un solide réseau d'éducation aérospatiale, avec une douzaine de lycées proposant des formations dans ce domaine, cinq collèges techniques offrant des programmes d'aviation et plusieurs universités proposant des diplômes en ingénierie aérospatiale. Une branche stratégique du département du développement économique de la Géorgie, le Georgia Center of Innovation for Aerospace, cultive depuis plus de 10 ans un écosystème d'opportunités pour les entreprises innovantes comme Archer.