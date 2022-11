Archer annonce sa première liaison avec United

De Newark à New York

Archer Aviation Inc. et United Airlines ont annoncé le 10 novembre 2022 leur première liaison aéroport-centre ville entre le hub d'United à l'aéroport international de Newark Liberty (EWR) et la ville de New York. L'héliport de Downtown Manhattan, situé juste au-dessus de Battery Park sur le Pier 6, a été confirmé comme premier site de décollage et d'atterrissage prévu dans le cadre du plan plus large d'Archer visant à lancer un réseau de mobilité aérienne urbaine (UAM) à travers la zone métropolitaine de New York. L'objectif du réseau de taxis aériens électriques d'Archer est de fournir aux passagers un transport sûr, rapide, silencieux et rentable vers et depuis l'EWR.

En moins de 10 minutes

La route Manhattan-EWR proposée par Archer est la première route spécifique annoncée dans le secteur des ADAVe (eVTOL). Le hub de United à l'EWR est idéalement situé pour desservir Manhattan et ses arrondissements environnants, ainsi que les communautés du New Jersey. Archer estime que le trajet entre l'héliport de Downtown Manhattan et l'EWR prendra moins de 10 minutes grâce à son avion Midnight entièrement électrique, une alternative aux hélicoptères qui est silencieuse, durable et sûre. Un trajet similaire en voiture peut prendre plus d'une heure ou plus aux heures de pointe.

Une première liaison

"Nous sommes ravis de confirmer que New York est la première des nombreuses liaisons que nous annoncerons aux côtés de United dans le cadre du développement de notre réseau national UAM [mobilité aérienne urbaine] ", a déclaré Adam Goldstein, fondateur et PDG d'Archer. "Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec United et de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants de l'État et des collectivités locales de la région de New York et du New Jersey pour donner vie à ce nouveau mode de transport passionnant." "Nous sommes ravis qu'Archer et United Airlines aient choisi de lancer leur première liaison ici même, dans notre ville de New York", a déclaré Eric Adams, maire de la ville de New York. "Nous voulons que New York soit un lieu d'innovation audacieuse et de réflexion hors des sentiers battus, et j'encourage les autres compagnies à suivre leur exemple."

"Une fraction du bruit émis par les hélicoptères"

"Une fois opérationnels, les taxis aériens électriques changeront fondamentalement la façon dont les clients de United font l'expérience du confort, de la commodité et de l'efficacité pendant leurs déplacements vers l'aéroport", a déclaré Michael Leskinen, président de United Airlines Ventures. "La route New York-Newark d'Archer marque un autre point de repère important vers la fourniture d'un trajet neutre en carbone et sûr, qui réduit drastiquement le temps de trajet et produit une fraction du bruit émis par les hélicoptères." Les premières routes lancées par Archer fourniront un service de transport de l'aéroport au centre-ville, qu'elle appelle des routes "principales". Une fois que ces routes principales auront été établies, Archer commencera à construire des routes secondaires pour relier les communautés environnantes. La première phase de ce réseau UAM devrait être lancée en 2025.