Gulfstream et son G700 accumulent les records

Los Angeles-Nice en 10 heures et 13 minutes

La guerre des records de vitesse de ville à ville et du vol le plus long se poursuit dans le domaine des jets privés très haut de gamme. Gulfstream Aerospace a annoncé que son Gulfstream G700 a battu 50 records de vitesse de ville à ville, y compris en route vers le salon aéronautique de Singapour. Le G700 a atteint son 50e record de vitesse lors d'un vol reliant Los Angeles à Nice, en France, parcourant ainsi 9 625 kilomètres en 10 heures et 13 minutes à une vitesse moyenne de Mach 0,90. L'avion a ensuite établi son 51e record de vitesse en reliant Nice à Singapour, en effectuant le trajet de 5 754 nm soit 10 656 km en seulement 11 heures et 30 minutes à une vitesse moyenne de Mach 0,90.

51 records de vitesse de ville à ville

Ces derniers vols records font suite à un record de paires de villes établi par l'avion primé G700 lors d'un voyage de Tokyo à Savannah en décembre 2023. Le nouvel avion à très grande cabine a effectué le trajet de 6 365 nm soit 11 788 km en 10 heures et 53 minutes à une vitesse moyenne de Mach 0,91. Le G700 dispose de la cabine la plus spacieuse de l'aviation d'affaires et offre des performances supérieures à celles initialement annoncées, avec un rayon d'action maximal de 7 750 nm/14 353 km à Mach 0,85 et de 6 650 nm/12 316 km à Mach 0,90, ainsi qu'une vitesse d'exploitation maximale de Mach 0,935, ce qui en fait l'avion le plus rapide de la flotte Gulfstream.