Accumulation de records de vitesse pour le Gulfstream G700

25 records pour convaincre la clientèle

Les vieilles recettes ont toujours la cote, c'est ainsi que pourraient se résumer les 25 records de vitesse accumulés par le Gulfstream G700 lors de son récent tour du monde. Quoi de mieux qu'un record de vitesse pour assurer la promotion d'un avion, surtout s'il s'agit d'un jet d'affaires ? La réponse est la suivante : plusieurs records de vitesse, et de préférence de ville à ville afin de convaincre la clientèle en puissance. Ainsi, Gulfstream a fait voler deux avions d'essai de production G700 entièrement équipés dans plus de 20 pays sur six continents pour démontrer les capacités de performance de l'avion, sa flexibilité et son confort.

Mach 0,90

"Le tour du monde du G700 a été un énorme succès", a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. "Nous savions que les avions seraient exceptionnellement performants, et ils ont dépassé nos propres attentes en matière de fiabilité et de performances sur de nombreux itinéraires", a t-il ajouté. Parmi les records notables atteints par le G700, figurent Savannah à Riyadh, en Arabie Saoudite, en 12 heures et 36 minutes à une vitesse moyenne de Mach 0,90 au début de la partie internationale de la tournée. L'un des avions a également rallié Istanbul, en Turquie, à l'aéroport international de Van Don au Vietnam, en 9 heures et 2 minutes à une vitesse moyenne de Mach 0,90. Puis Riyadh à Melbourne, en Australie, en 13 heures et 39 minutes à une vitesse moyenne de Mach 0,87 et enfin Christchurch, Nouvelle-Zélande, à Los Angeles en 12 heures, 13 minutes à une vitesse moyenne de Mach 0.87

Des records en attente de validation

Au total, les deux avions équipés du G700 ont parcouru 53 882 nautiques (soit 99 789 kilomètres) sur plus de 180 heures de vol. Les records de vitesse du tour du monde sont en attente d'approbation par la National Aeronautic Association des États-Unis et la Fédération Aéronautique Internationale en Suisse, pour être reconnus comme des records mondiaux.