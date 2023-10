FlightLab d'Airbus Helicopters a testé avec succès des commandes de vol électrique à destination de CityAirbus NextGen

Flightlab teste un nouveau système de CDVE pour CityAirbus NextGen

Le démonstrateur FlightLab d'Airbus Helicopters a testé avec succès un système de commande de vol électrique en préparation d'une nouvelle interface homme-machine (IHM) qui équipera CityAirbus NextGen, le prototype ADAVe (eVTOL) d'Airbus. Les commandes du pilote ont été considérablement simplifiées grâce à l'assistance au pilotage améliorée fournie par le système de commandes de vol électriques. Pour la première fois dans l'industrie de l'hélicoptère, un seul manche de pilotage remplace les trois commandes conventionnelles du pilote (cyclique, pédales, collectif) et permet de contrôler tous les axes de l'appareil. Grâce à ce manche unique, le pilote peut effectuer toutes les manœuvres : décollage et atterrissage, montée, descente, accélération, décélération, virage et approche.

Affichage simple et interface homme-machine révisée

Le manche unique prend moins de place, offre une meilleure visibilité au pilote et est associé à une interface homme-machine révisée qui utilise des affichages simples, fournissant une sélection d'informations spécifiquement adaptées aux ADAVe (eVTOL). "Dès le départ, nous avons conçu ce système en tenant compte de tous les paramètres de certification, car il constituera un grand pas en avant dans la validation de la conception de notre ADAVe (eVTOL) de mobilité aérienne urbaine, CityAirbus NextGen. L'avantage d'un système de commande de vol électrique est énorme, en particulier lorsqu'il s'agit de réduire la charge de travail du pilote et, en fin de compte, d'améliorer la sécurité de la mission. C'est aussi un excellent exemple de la façon dont nos démonstrateurs sont utilisés pour faire mûrir les briques technologiques nécessaires pour préparer l'avenir du vol vertical", déclare Tomasz Krysisnki, responsable de la recherche et de l'innovation chez Airbus Helicopters.

Vers Vertex, une simplification de la navigation

Après le succès de la campagne d'essais en vol, Airbus Helicopters travaille à la finalisation des détails de ce nouveau système avant que de nouveaux essais ne soient menés dans le cadre de Vertex, un projet mené en partenariat avec Airbus UpNext qui permettra d'aller encore plus loin dans l'autonomie en gérant la navigation et en simplifiant la préparation des missions.