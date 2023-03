Airbus et un opérateur norvégien vont travailler sur les scénarios d'emploi du CityAirbus NextGen dans le domaine médical

Les eVTOL peuvent être utilisés pour différents types de missions médicales aériennes

À cette fin, les parties mesureront conjointement la valeur ajoutée des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) pour une sélection de cas d'utilisation de services médicaux à travers le pays afin d'intégrer les exigences opérationnelles dans la configuration de l'eVTOL d'Airbus. En se concentrant sur la façon dont les avions eVTOL peuvent être utilisés pour différents types de missions médicales aériennes, Airbus Helicopters et la Norwegian Air Ambulance Foundation élaboreront une feuille de route complète visant à réduire le temps de réponse aux urgences à travers les scénarios étudiés en Norvège. Afin d'améliorer les résultats pour les patients et les performances globales du système norvégien de services médicaux d'urgence, les signataires suivront une approche stratégique à long terme pour étudier la complémentarité des actifs existants, tels que les hélicoptères conventionnels, et les eVTOL lorsque la technologie entrera en service. Cette approche pourrait être élargie dans la région par le biais d'une collaboration avec d'autres pays afin d'optimiser les opérations au-delà du système de santé national.

Un eVTOL peut apporter des capacités supplémentaires

Le Prof. Hans-Morten Lossius, secrétaire général de la Norwegian Air Ambulance Foundation, indique : "L'expertise d'Airbus dans le domaine de l'aviation est un atout majeur pour nous aider à combiner différents appareils pour les services médicaux. La complémentarité est un facteur clé dans cette entreprise : les hélicoptères restent essentiels pour effectuer les missions de SAMU, tandis que les eVTOL peuvent apporter des capacités supplémentaires pour soutenir les premiers intervenants, par exemple en transportant des spécialistes médicaux sur les lieux de l'accident ou des organes d'un site médical à un autre."



Balkiz Sarihan, responsable de la Mobilité aérienne urbaine chez Airbus, indique de son côté : "La Norwegian Air Ambulance Foundation a toujours été à la pointe de l'innovation médicale, comme en témoignent les recherches menées pour intégrer un scanner dans un hélicoptère H145 à cinq pales. Nous sommes impatients de travailler avec la Norwegian Air Ambulance Foundation en tant que partenaire stratégique afin de développer davantage les missions exactes pour lesquelles les capacités de notre eVTOL contribueraient à protéger les citoyens et à s'assurer qu'ils peuvent accéder à des soins de santé efficaces en Norvège."

Première étape vers la création d'un écosystème médical eVTOL

Par conséquent, la première étape vers la création d'un écosystème médical eVTOL sera l'évaluation de l'efficacité du système médical d'urgence actuel en Norvège, pour ensuite simuler différents scénarios de services médicaux aériens, en intégrant des actifs de mobilité aérienne avancés. Afin de développer les bons concepts d'opérations pour ces missions médicales aériennes complémentaires, Airbus Helicopters et la Norwegian Air Ambulance Foundation piloteront la définition des éléments fondamentaux de l'écosystème eVTOL dans le pays, y compris pour l'infrastructure, la gestion du trafic et l'approvisionnement et la distribution d'énergie.