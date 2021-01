Airbus Helicopters dévoile son Flightlab

Flightlab, le banc d'essais volant d'Airbus Helicopters

Airbus Helicopters a commencé des essais en vol à bord de son Flightlab, un laboratoire volant sur base de H130 exclusivement dédié à la maturation des nouvelles technologies. Flightlab d’Airbus Helicopters fournit un banc d'essais agile et efficace pour tester rapidement des technologies qui pourraient plus tard équiper la gamme actuelle d’hélicoptères d’Airbus, voire même encore plus novatrices pour les futurs avions ou même ADAV(e).

RSAS, Eagle, Hums...

Airbus Helicopters a l’intention de poursuivre les essais de technologies de propulsion hybride et électrique avec son démonstrateur Flightlab équipé, en plus du turbomoteur Arriel, d'un moteur électrique de 100 kW , ainsi que d’explorer l’autonomie et d’autres technologies visant à réduire les niveaux sonores des hélicoptères ou à améliorer la maintenance et la sécurité des vols. Le Flightlab servira notamment à relever des données relatives à l'empreinte acoustique de l'appareil dans le but d'identifier les moyens de réduire le bruit généré. Au niveau de la sécurité, un système anti-collision au niveau des rotors est testé (baptisé RSAS) , de même qu'un équipement de navigation à basse altitude avec reconnaissance automatique des obstacles et reconstruction des hélisurfaces, sans parler de nouvelles commandes de vol permettant une ergonomie améliorée.

Niveaux sonores en zones urbaines

« Investir dans l’avenir reste essentiel, même en temps de crise, en particulier lorsque ces innovations apportent une valeur ajoutée à nos clients en ciblant une sécurité accrue, une charge de travail réduite des pilotes et des niveaux sonores réduits », a déclaré Bruno Even, PDG d’Airbus Helicopters. Les essais en vol ont commencé en avril dernier lorsque le démonstrateur a été utilisé pour mesurer les niveaux sonores des hélicoptères dans les zones urbaines et pour étudier en particulier comment les bâtiments peuvent affecter la perception des gens. Les premiers résultats montrent que les bâtiments jouent un rôle important dans le masquage ou l’amplification des niveaux sonores et ces études seront déterminantes lorsque viendra le temps de la modélisation sonore et de la réglementation, en particulier pour les initiatives de mobilité aérienne urbaine (UAM). Des essais ont été effectués en décembre afin d’évaluer le système d’alerte aux collisions du rotor (RSAS) visant à alerter les équipages du risque imminent de collision avec les rotors principal et arrière.

2022 et au-delà

Les essais de cette année comprendront une solution de détection d’images avec caméras pour permettre la navigation à basse altitude (baptisé Eagle), la viabilité d’un système dédié de surveillance de la santé et de l’utilisation (HUMS) pour les hélicoptères légers, et un système de secours moteur, qui fournira une alimentation électrique d’urgence en cas de panne de turbine. Les essais sur le Flightlab se poursuivront en 2022 afin d’évaluer une nouvelle conception ergonomique des commandes de vol intuitives destinées à réduire davantage la charge de travail des pilotes, qui pourrait s’appliquer aux hélicoptères traditionnels ainsi qu’à d’autres formules VTOL telles que la mobilité urbaine aérienne.

Le Flightlab est une initiative à l’échelle d’Airbus, qui dispose déjà de plusieurs flightlabs bien connus tels que l’A340 MSN1, utilisé pour évaluer la faisabilité de l’introduction de la technologie d’aile de flux laminaire sur un gros avion de ligne, et l’A350 Airspace Explorer utilisé pour évaluer les technologies de cabine connectées à bord.

Air & Cosmos reviendra sur le Flightlab dans le numéro en kiosque le 29 janvier.