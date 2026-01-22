Eve Air Mobility lève 150 M$ pour accélérer le développement de ses eVTOL

L’annonce a été faite le 20 janvier. Eve Air Mobility gagne en oxygène avec un financement de dette à hauteur de 150 M$ (128 M€) proposé par plusieurs groupes financiers dont la Banque du Brésil, Citibank et Mitsubishi UFJ Financial Group. Une société comme Eve a besoin de nombreuses ressources avant de commencer à amasser des revenus puis de passer le cap de la rentabilité. Avec ce nouveau financement, Eve totalise près de 1.2 Md$ de fonds levés.

Eve Air Mobility développe un eVTOL (aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical), dans l’espoir de le certifier au cours de l’année 2026 par l’ANAC (agence brésilienne de l’aviation civile), espérant que celles de la FAA et de l’EASA suivent. Le premier vol a eu lieu le 19 décembre 2025, ouvrant une longue campagne d’essais en vol. Le vol était stationnaire. Peu à peu, les scénarios vont se complexifier. Eve Air Mobility souhaite réaliser les premières livraisons en 2027. La compagnie a déjà plusieurs clients, dont Revo qui a signé un contrat de 250 M$. Les lettres d’intentions font cumuler les commandes potentielles à plus d’une centaine d’appareils rien qu’avec celles de 2025. Eve Air Mobility avait donc besoin de trésorerie pour accélérer son industrialisation.