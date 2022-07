Elixir Aircraft à la conquête du marché américain

A la conquête de l'Ouest...

Elixir Aircraft, le constructeur rochelais d'avions monomoteurs à pistons de quatrième génération, certifié Type 23, annonce son engagement et son orientation vers le marché nord-américain. Avec son avion, la société propose un tout nouveau design unique s'appuyant sur des technologies innovantes telles que la cellule Carbone OneShot.

...Elixir y travaille depuis mi-2021

Depuis le milieu de l'année 2021, l'entreprise travaille sur sa stratégie et ses plans d'investissement pour le lancement nord-américain et le développement futur de ses activités. Ces domaines de développement comprendront l'investissement dans une équipe de vente et de marketing dédiée aux États-Unis, afin de répondre aux différentes exigences des pilotes propriétaires privés, et des organismes de formation au vol, FTO.

Avec en vue un site d'assemblage et de démonstration américain

Un site d'assemblage et de démonstration basé aux États-Unis, avec la possibilité de l'étendre à un centre de production et de service basé aux États-Unis. Stock de pièces détachées et centres logistiques pour répondre au haut niveau de service après-vente attendu des propriétaires d'Elixir. La société prévoit de créer plus de 100 nouveaux emplois aux États-Unis dans les prochaines années, a déclaré Arthur Leopold Leger, PDG et cofondateur. Le début de cet investissement sera présenté à l'EAA AirVenture Oshkosh 2022, où Elixir exposera deux avions, le 912is de 100 ch et le 915is de 140 ch.